Khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sáng 20/12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016-2020.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tham quan triển lãm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 20 đến 22/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, được thiết kế theo phong cách mở, hiện đại. Đây là sự kiện quan trọng của hơn 26 ngàn HTX, 100 liên hiệp HTX, gần 120 ngàn tổ hợp tác, hơn 10 triệu cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm phản ánh bức tranh toàn diện, những thành tựu nổi bật của khu vực kinh tế tập thể, HTX, các mô hình HTX hoạt động hiệu quả; đóng góp quan trọng, tích cực, toàn diện đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, triển lãm khẳng định vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX.

ĐỨC TUÂN