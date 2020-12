Chủ động để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

2020 là một năm đặc biệt với lực lượng công an nói chung, với Công an tỉnh BR-VT nói riêng khi có nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội. Trong bối cảnh đó, Công an tỉnh đã chủ động để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Các lực lượng đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: ĐỖ HÙNG

Ngay từ đầu năm 2020, Công an tỉnh đã bám sát, tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng thời, Công an tỉnh cũng tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến khiếu kiện đất đai, đền bù giải tỏa, xây dựng, quy hoạch phát triển địa phương; phối hợp sở, ban, ngành liên quan đề xuất nhiều giải pháp tích cực hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh... tạo môi trường an ninh, an toàn góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Một trong những khó khăn và cũng là thành tích nổi bật của Công an tỉnh trong năm 2020 là toàn lực lượng phải thực hiện song song 2 nhiệm vụ, vừa tham gia phòng chống dịch COVID-19, vừa phối hợp với nhiều lực lượng, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Trong đó, chú trọng tấn công tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, xâm hại trẻ em, đấu tranh triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, băng nhóm tội phạm có tổ chức lớn, gây mất ổn định trên địa bàn. Kết quả, lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ việc phức tạp. Điển hình như Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ và đề nghị khởi tố vụ án mua bán người liên quan đến một số người từng là nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc lấy chồng, sau đó quay về Việt Nam tìm cách móc nối, tổ chức đưa phụ nữ khác sang Trung Quốc bất hợp pháp. Công an TX. Phú Mỹ đã đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong về hành vi cho vay lãi nặng và rửa tiền. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Xuyên Mộc và Cục Cảnh sát hình sự bắt nhanh đối tượng Trần Tuấn Anh (33 tuổi, quê ở Tây Ninh) và Trần Văn Tín (30 tuổi, trú tại tỉnh Tiền Giang) về hành vi bắt cóc, đòi 4,5 tỷ tiền chuộc…

Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 784 vụ phạm pháp hình sự, giảm 48 vụ so với năm 2019. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 656 vụ/1.195 đối tượng. Toàn tỉnh xảy ra 81 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đã điều tra làm rõ 77 vụ/98 đối tượng. Lực lượng Công an đã đấu tranh triệt phá 40 nhóm tội phạm với 336 đối tượng.

Trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai các kế hoạch, thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề, cao điểm; tích cực phòng, chống và xử lý các hoạt động đua xe trái phép; phối hợp với các trường học, ban, ngành, tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Qua đó, đã góp phần kéo giảm 39 vụ TNGT (606/645 vụ), giảm 25 người chết (219/244 người so với năm 2019), tuy nhiên số người bị thương còn cao hơn năm trước (536/526).

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, Công an tỉnh được Bộ Công an chấm 90,33 điểm, tiếp tục xếp loại tốt với nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt yêu cầu. Với vai trò thường trực BCĐ 896 của tỉnh, Công an tỉnh đã hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra, đối chiếu, chỉnh sửa thông tin của các phiếu đã thu thập; chuẩn bị tiếp nhận phần mềm quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư, phục vụ công tác quản lý nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hành chính của nhân dân, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử

Khép lại năm 2020, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã không ngừng phấn đấu, vượt qua áp lực, khó khăn, lập được nhiều thành tích xuất sắc, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh. 1.014 tập thể, cá nhân trong Công an tỉnh được nhận bằng khen, giấy khen các cấp về thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Tập thể Công an tỉnh vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020”.

TRUNG DUNG