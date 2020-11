Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thị sát việc khắc phục hậu quả bão số 9

Sáng 1/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thị sát tình hình khắc phục hậu quả bão số 9, thăm hỏi và tặng quà một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam.

Tại huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm hỏi, động viên các gia đình có nhà sập đổ hoàn toàn do bão số 9 và thầy cô giáo, học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn). Rời Quảng Ngãi, Thủ tướng đã đến thị sát tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tam Quang (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Thủ tướng đã tặng quà cho 30 hộ dân xã Tam Quang (huyện Núi Thành) là những hộ dân có nhà bị sập đổ hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 9.

Cũng tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng đã tới thăm các nạn nhân bị thương do bão số 9 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Trong số các bệnh nhân đang được điều trị, có các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi ân cần tới bà con nhân dân các tỉnh miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Nam. Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền phát động đợt tổng vệ sinh môi trường sạch sẽ sau bão. Các lực lượng quân đội, công an khẩn trương hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống; đặc biệt là cần đẩy nhanh việc khôi phục lại cơ sở vật chất các bệnh viện, trường học, trạm xá để phục vụ nhân dân và để con em, học sinh sớm trở lại trường học.

Thủ tướng cũng đề nghị tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi dành nguồn lực từ trung ương, từ các nguồn cứu trợ để hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống, không để người dân bị đói, lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sau bão.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn chính quyền và nhân dân các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ phát huy truyền thống tự lực tự cường, chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ. Cùng với đó là thực hiện thật tốt các biện pháp phòng, chống bão số 10 - cơn bão lớn nhất từ đầu năm 2020 đến nay.

Bão số 10 sẽ ảnh hưởng tới Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ

Sơ đồ đường đi của cơn bão.

Goni, cơn bão mạnh nhất từ đầu năm tới nay, đã tràn vào Philippines, gây ảnh hưởng cho 30 triệu dân của nước này. Dự báo bão Goni sẽ suy yếu khi quét qua đảo Luzon (Philippines) và di chuyển về phía Biển Đông vào rạng sáng 2/11. Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định:

Bão Goni sau khi đi qua Philippines sẽ suy yếu, vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2020 với cường độ còn khoảng cấp 10-11, cấp bão mạnh. Trong quá trình di chuyển hướng về khu vực đất liền và ven biển nước ta, bão sẽ có tương tác với không khí lạnh, nhiệt độ mặt nước biển cũng thấp hơn so với ngoài khơi phía đông Phillipines nên khả năng bão số 10 sẽ còn suy yếu khi vào gần bờ. Tuy nhiên, các diễn biến tiếp theo của bão khi xuống trở lại vùng đại dương trên Biển Đông (bão số 10) sẽ còn phức tạp, theo đó bão vẫn có khoảng 20-30% khả năng mạnh lên và 60-70% khả năng yếu đi.

Khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của cả mưa và gió do bão số 10 hiện được xác định là các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Các khu vực ven biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng của gió cấp 7, 8 kèm mưa lớn. Vùng mưa do bão số 10 là khá rộng do kết hợp thêm với hoạt động của gió mùa Đông Bắc. Do đó, thời điểm hiện tại, ngư dân đang đánh bắt cá trên biển sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Bà con ngư dân đi biển cũng như trong đất liền cần thường xuyên cập nhật các thông tin hiện trạng và dự báo về cơn bão này hàng ngày.

TTXVN