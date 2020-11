Thăm các cơ sở đạo Cao Đài

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày khai đạo Cao Đài (15/10 âm lịch), sáng 28/11, Đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền đã đến thăm và chúc mừng các cơ sở đạo Cao Đài trên địa bàn huyện.

Ông Huỳnh Minh (phải), Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Điền thăm, tặng quà Họ đạo Cao Đài xã Phước Hưng.

Đoàn đã đến thăm Thánh thất Cao Đài thị trấn Long Điền, Thánh thất Cao Đài xã An Nhứt và Họ đạo Cao Đài xã Phước Hưng. Tại các nơi đến thăm, Đoàn đã gửi lời chúc tới họ đạo một mùa đại lễ khai đạo hạnh phúc, bình an. Chúc các chức sắc, chức việc, bà con tín hữu bình an, việc đạo ngày càng phát triển và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào phong trào thi đua yêu nước theo phương châm tốt đời - đẹp đạo, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Dịp này, Đoàn đã gửi tặng mỗi cơ sở đạo Cao Đài phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Tin, ảnh: NGỌC TUYỀN