Sáng 19/11, Huyện ủy Long Điền tổng kết công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020, công tác kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) giai đoạn 2016-2020 và giao chỉ tiêu kết nạp Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Huyện ủy Long Điền kết nạp được 765 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Chất lượng đảng viên mới được nâng lên và từng bước được trẻ hóa; quy trình xét kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được cấp ủy có thẩm quyền thực hiện nghiêm theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Giai đoạn 2016-2020, công tác kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng trong DNNNN trên địa bàn huyện Long Điền đã được chú trọng thực hiện và có những chuyển biến tích cực; đã thành lập được 7 chi bộ DNNNN, nâng tổng số chi bộ DNNNN trong toàn huyện lên 14 chi bộ (tăng 5 chi bộ so với năm 2016); kết nạp 17 đảng viên trong DNNNN, đạt 121% so với chỉ tiêu tỉnh giao và 155% so với chỉ tiêu huyện giao.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Long Điền phấn đấu kết nạp 620 đảng viên mới. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ, Huyện ủy Long Điền đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: xây dựng kế hoạch và thường xuyên theo dõi việc triển khai thực hiện công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; thực hiện tốt quy trình kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức; củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và tổ chức đoàn thể.

Dịp này, Huyện ủy Long Điền đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên nhiệm kỳ 2015-2020; khen thưởng 6 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng trong DNNNN giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: NGỌC TUYỀN