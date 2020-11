Đoàn công tác Bộ Công an làm việc tại Công an TP. Vũng Tàu

Ngày 19/11, Đoàn Công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông làm Trưởng đoàn đến làm việc với Công an TP. Vũng Tàu nhằm khảo sát phục vụ công tác xây dựng đề án công an cấp xã, huyện. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP. Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Công an TP. Vũng Tàu, hiện trên địa bàn có hơn 100 trường học cùng nhiều chợ, trung tâm thương mại, chợ tự phát, các bến tàu, bến xe… đến nay, thành phố có hơn 187,5 ngàn xe mô tô, hơn 29 ngàn xe ô tô. Những ngày nghỉ cuối tuần và các dịp lễ, Tết, lượng du khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn tăng cao, trong khi đó do quân số ít nên chưa thành lập được tổ cảnh sát trật tự tại công an các phường, xã; thực trạng trên đặt ra nhiều áp lực trong việc bảo đảm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông (ATGT).

Để bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, công an thành phố đã tăng cường tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, tổ chức tập huấn công tác bảo đảm trật tự ATGT cho cán bộ bảo vệ các trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn, bố trí lực lượng điều hòa giao thông tại các điểm thường xảy ra ùn tắc, tăng cường tuần tra kiểm soát và đã xử phạt hơn 9,6 ngàn trường hợp với số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Quốc Trung đánh giá cao nỗ lực của Công an thành phố trong công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của công an thành phố. Thiếu tướng Trần Quốc Trung lưu ý lãnh đạo công an thành phố cần nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc xây dựng, bố trí các bến xe, các bãi giữ xe công cộng, tổ chức giao thông trên các tuyến đường trọng điểm của thành phố để phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

NGUYỄN NGÂN