Đề cao nêu gương trong phong trào "Thi đua Quyết thắng"

Ngày 26/11, cụm thi đua khối cơ quan và Trung đoàn Minh Đạm (Bộ CHQS tỉnh) đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Thi đua Quyết thắng” năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia huấn luyện giữ vững khu vực phòng thủ.

Với chủ đề “Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua quyết thắng”, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh và chính quyền địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao chất lượng huấn luyện các lực lượng; quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và bảo đảm đầy đủ về hậu cần - tài chính phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Cụ thể, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu; tổng thu từ tăng gia sản xuất và làm dịch vụ đạt 9,4 tỷ đồng; thu gom, xử lý 4,42 tấn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong cụm tiếp tục chú trọng triển khai một số nội dung, chỉ tiêu thi đua như: duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; tích cực tuần tra bảo vệ an toàn đơn vị và địa bàn đóng quân; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” và phong trào thi đua như “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: MINH NHÂN