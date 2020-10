Dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

Sáng 12/10, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, được tổ chức tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐI ĐẦU TRONG TINH GỌN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ TRONG SẠCH ĐỘI NGŨ

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ nhận định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra.

Thủ tướng đặc biệt biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương trong việc gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ; việc tinh gọn bộ máy, tổ chức theo mô hình mới được đánh giá như một bước đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an.

Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên lực lượng CAND luôn siêng năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, qua đó làm tỏa sáng, sâu sắc hơn hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an, tô thắm Lá cờ truyền thống của lực lượng CAND anh hùng. Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, tiêu cực.

Thủ tướng nêu rõ, việc chủ động xử lý cương quyết các sai phạm của cán bộ không làm giảm đi uy tín của lực lượng, mà đã góp phần làm tăng uy tín của lực lượng công an, càng chứng tỏ sức mạnh kỷ luật, sự trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHỦ QUAN, TỰ MÃN

Thủ tướng đề nghị, Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả.

“Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, không được say sưa với chiến công, thành tích; Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang đòi hỏi và cần lực lượng CAND vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng lưu ý, Đảng bộ Công an Trung ương cần làm sâu sắc và nhấn mạnh hơn nữa bài học dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói “Công an chúng ta là công an của nhân dân, vì dân mà phục vụ”. Cán bộ, chiến sĩ công an phải đoàn kết, nhất trí, thực hành dân chủ, tự phê bình và phê bình, lắng nghe ý kiến từ nhân dân.

Bày tỏ nhất trí cao với Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định rất đúng về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND; mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn Đảng là còn mình.

PHẢI GIỮ VỮNG VÀ MÀI SẮC HƠN “THANH BẢO KIẾM”

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Ngay trong năm 2021, Đảng bộ Công an Trung ương phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên tinh thần đó, ngành công an xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết; Chủ động tham mưu, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đảng bộ Công an Trung ương cũng cần tập trung xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND trong thời kỳ mới, trở thành biểu tượng cao cả, cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên công an phải được lan tỏa trong toàn lực lượng và toàn xã hội; tiếp tục nâng cao tinh thần “vì nước quên thân – vì dân phục vụ”, “trọng dân, gần dân - lúc dân cần, lúc dân khó có công an”; phải giữ vững và mài sắc hơn “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn lực lượng; Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, nhất là cán bộ cấp chiến lược; nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ và công tác công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Đảng bộ Công an Trung ương sẽ phát huy hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND lập nên những chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo TTXVN