Nâng cao vai trò của Mặt trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội

Ngày 8/10, tại UBND xã An Ngãi (huyện Long Điền), Tổ Công tác số 1 thuộc BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (BCĐ.QCDC) do ông Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Tổ phó đã làm việc với BCĐ.QCDC xã An Ngãi.

Ông Phạm Hòa kiểm tra mô hình dân vận khéo “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã An Ngãi.

Theo báo cáo của BCĐ.QCDC xã An Ngãi, năm 2020 toàn xã có 17 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện. 9 tháng năm 2020, có 2.186/2.384 hộ được quán triệt QCDC ở cơ sở. Bên cạnh đó, xã An Ngãi đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa nhân dân với lãnh đạo UBND xã về nội dung nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. 9 tháng năm 2020 UBND xã An Ngãi đã tiếp nhận và giải quyết 1.636 hồ sơ trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Hòa đề nghị BCĐ.QCDC xã An Ngãi nâng cao vai trò của UBMT và các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội; kiện toàn các tổ hòa giải, tổ dân vận, tổ dân cư; tăng cường vận động tín đồ, chức sắc tôn giáo góp phần bảo đảm an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG