Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bà Rịa khóa VI

Sáng 9/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Bà Rịa khóa VI đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bà Rịa và ông Trần Vinh Quang, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Bà Rịa chủ trì hội nghị.

Các ông: Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Lợi, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Huấn, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã dự hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Xinh (thứ hai, từ trái qua), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020, ông Trần Vinh Quang cho biết: Doanh thu thương mại-dịch vụ đạt 74,2% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 73,4% kế hoạch; giá trị sản xuất nông-ngư nghiệp đạt 80,1% kế hoạch. Thu ngân sách 573,9 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch năm... Tiến đọ giải ngân vốn các công trình do UBND tỉnh đầu tư đạt 72% kế hoạch vốn; công trình do UBND thành phố đầu tư đạt 44% kế hoạch vốn.

Các hoạt động về y tế, giáo dục; hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai hiệu quả. Công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm. Thành phố đã kịp thời thực hiện các chính sách và biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn các giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, phương hướng thực hiện kế hoạch trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.

Tin, ảnh: NHÃ UYÊN