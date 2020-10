Sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua

Hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/20/2020), các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp. Trao đổi với phóng viên Báo BR-VT về nội dung này, bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, đợt thi đua đặc biệt này đã mang lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong cộng đồng.

* Phóng viên: Năm 2020, Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Hội đã triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện thắng lợi chủ đề này, thưa bà?

- Bà Lê Thị Kim Thu: Ngay từ đầu năm, Hội đã phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, hội viên. Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm, như: tuyên truyền, phổ biến về đợt thi đua đặc biệt, tập trung hoàn thành trong quý I/2020; mỗi cơ sở hội, cán bộ hội viên phấn đấu ít nhất 1 hành động thiết thực, gắn với hành động thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” hoặc việc “làm theo” Bác như: đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hiến đất làm đường... Các cấp Hội tổ chức tốt hoạt động biểu dương điển hình tiên tiến, những hành động thiết thực nhằm tạo sự lan tỏa trong xã hội và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh; Tăng cường vận động, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, tổ chức nhằm xã hội hóa nguồn lực để thực hiện hiệu quả đợt thi đua. Ngay sau khi Hội LHPN tỉnh phát động đợt thi đua, 8/8 huyện, thị, thành phố và 100% cơ sở trong toàn tỉnh đã đồng loạt triển khai đến từng cấp Hội, cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, mỗi cơ sở hội đều lựa chọn hành động thiết thực để đăng ký thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

* Vậy kết quả nổi bật của đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” là gì, thưa bà?

- Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã thực hiện 92 hành động có ý nghĩa. Nổi bật là các cấp Hội tiếp tục đăng ký với cấp ủy chính quyền quản lý, bảo đảm luôn sạch đẹp, an toàn các tuyến đường. Tùy theo từng địa phương, hàng tuần chị em ra quân, dọn dẹp vệ sinh, có nhiều tuyến đường được trồng hoa, cây cảnh, những địa bàn vùng nông thôn được Hội vận động các hộ dân lắp bóng đèn thắp sáng vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa đảm bảo an ninh trật tự. Từ đầu năm đến nay có thêm 150 tuyến đường phụ nữ tự quản, nâng tổng số tuyến đường phụ nữ tự quản lên 525 tuyến đường, trong đó có “136 con đường hoa”. Tiếp tục vận động và trao 23 căn “Mái ấm tình thương” trị giá gần 1,4 tỷ đồng, sửa chữa 13 căn trị giá hơn 334 triệu đồng cho phụ nữ khó khăn. Vận động và trao 149 suất học bổng Nguyễn Thị Định, học bổng Võ Thị Sáu, học bổng cho trẻ em gái. Đặc biệt, các cấp Hội đã vận động giúp đỡ các gia đình hội viên phụ nữ khó khăn, yếu thế, trẻ em nghèo, tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Phòng chống thiên tai”, quỹ “Vì trẻ em”, quỹ “Vì người nghèo”... với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng. Cùng với đó là tiếp tục duy trì, nhân rộng hơn nữa các hoạt động bảo đảm an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

* Tích cực rà soát, tham mưu giới thiệu cán bộ nữ tham gia ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động tham mưu giới thiệu quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là một trong những nhiệm vụ đột phá được Hội LHPN tỉnh đăng ký thực hiện trong đợt thi đua đặc biệt. Bà có thể cho biết kết quả của hoạt động này?

- Đây là khâu đột phá được Hội đăng ký với Tỉnh ủy năm 2020. Để thực hiện nhiệm vụ này, Hội LHPN tỉnh xây dựng 5 văn bản chỉ đạo các cấp Hội thực hiện. Đồng thời, tổ chức làm việc với cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố về công tác cán bộ nữ. Qua đó, nắm tình hình các địa phương đều có tỷ lệ nữ cơ cấu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ đạt trên 15% (theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị). Kết quả, cấp huyện và cơ sở cán bộ nữ tham gia cấp ủy đều tăng so với nhiệm kỳ trước và so với chỉ tiêu Chỉ thị 35-CT/TW. Cấp tỉnh, cán bộ nữ tham gia cấp ủy có 8 nữ/49, tỷ lệ 16,3%, so với nhiệm kỳ trước tăng 6,69%. Đặc biệt, có một số cơ sở nữ tham gia cấp ủy đạt trên 50%. Để chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp rà soát đội ngũ cán bộ đủ chuẩn để giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Riêng Hội LHPN tỉnh đã giới thiệu 5 chị vừa trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

* Xin cảm ơn bà!

NHÃ UYÊN (Thực hiện)