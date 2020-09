Sẵn sàng vì nhân dân phục vụ

Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) - Công an tỉnh đã tạo nhiều chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ PC06 xuống cơ sở làm CCCD cho người dân.

Cuối tuần qua, có dịp đi cùng các chiến sĩ PC06 làm căn cước công dân (CCCD) cho người dân tại TT. Long Hải, huyện Long Điền, chúng tôi mới cảm nhận được sự nhiệt tình, tận tụy trong công việc của họ. Mặc dù TT. Long Hải cách trung tâm huyện Long Điền và Trung tâm TP. Bà Rịa gần 10km, giao thông đi lại thuận lợi, tuy nhiên đối với những người cao tuổi, người tàn tật thì việc tới 2 địa điểm trên để làm CCCD là một vấn đề nan giải. Do đó, khi được các cán bộ, chiến sĩ tới tận địa phương làm CCCD thì ai nấy đều cảm động. Bà Lê Thị Nguyệt (KP. Hải Lộc, TT.Long Hải) cho hay: “Con trai bị bệnh não, chồng thường xuyên đi bán vé số. Do đó, chúng tôi chưa có điều kiện đi làm CCCD. Khi được tổ dân phố thông báo có cán bộ xuống tận địa phương làm CCCD cho người nghèo tôi mừng lắm”.

Còn ông Dương Thanh Sang, KP. Hải Hà, TT. Long Hải rất xúc động khi vừa bước vào trụ sở Công an TT. Long Hải đã được các chiến sĩ tận tình dìu vào để chụp hình lăn tay. “Dù bị bệnh tôi vẫn cố chống gậy đi vì biết tin có cán bộ xuống làm CCCD tại địa phương. Khi đến nơi, các đồng chí công an vừa nhìn thấy liền chạy đến nhẹ nhàng dìu vào trong. Cán bộ trẻ mà nhiệt tình lắm”, ông Sang phấn khởi nói.

Từ năm 2016, Phòng PC06 bắt đầu triển khai mô hình “Sẵn sàng phục vụ nhân dân trong công tác cấp căn cước công dân”. Theo đó cán bộ, chiến sĩ dành những ngày nghỉ cuối tuần để phối hợp với công an địa phương tổ chức cấp phát CCCD cho người dân tại cơ sở. Thượng úy Tống Thị Tường Vy, cán bộ Đội CCCD, Phòng PC06 cho biết, so với việc làm thủ tục cấp CCCD tại cơ quan, công tác tổ chức cấp CCCD lưu động gặp nhiều khó khăn hơn do các bước làm CCCD khép kín trên máy tính, những phương tiện, thiết bị phục vụ làm căn cước nhiều. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, nhiệt tình phục vụ người dân. “Khi làm xong thủ tục nhìn các cụ già nở nụ cười cảm ơn chung tôi rất phấn khởi, hạnh phúc vì giúp được phần nhỏ cho người dân”, Thượng úy Tống Thị Tường Vy chia sẻ.

Với phương châm “trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”, từ năm 2016 đến nay, PC06 đã cấp gần 2,5 ngàn CCCD cho người dân tại các địa phương trong tỉnh. Trong đó, 17 trường hợp là người bệnh tật, già yếu không có khả năng đi lại được cấp phát CCCD ngay tại nhà, 33 trường hợp thương binh được cấp CCCD ngay tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất. “Trong thời gian tới, mô hình “Sẵn sàng phục vụ nhân dân trong công tác cấp CCCD” sẽ được PC06 tiếp tục triển khai. Việc làm này không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân mà còn giúp đơn vị nâng cao chất lượng công tác quản lý hành chính Nhà nước về trật tự xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, sẵn sàng vì nhân dân phục vụ”, Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó Phòng PC06 nói.

Bài, ảnh: LÊ NGUYỄN