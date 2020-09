Đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, buôn lậu, tham nhũng

Sáng 14/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe các báo cáo công tác năm 2020 của TAND tối cao, VKSND tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trình bày báo cáo về công tác tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: TRỌNG ĐỨC

Trong những tháng đầu năm 2020, mặc dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, đã tác động tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng, nhưng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh, vừa tích cực, khẩn trương chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo báo cáo, nhìn chung, tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù vẫn còn phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực và tinh vi hơn, nhất là tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN trong giải quyết công việc để vụ lợi. Dự báo trong thời gian tới, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, tích cực, đậm nét; tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Về công tác phòng, chống tội phạm, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong thời gian qua, các lực lượng Công an đã triệt phá 2.485 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại, trong đó đã trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” tạo được chuyển biến tích cực. Công tác phòng ngừa, đấu tranh đã góp phần làm giảm 3,19% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn diễn biến phức tạp. Công tác quản lý nhà nước trên nhiều lĩnh vực còn một số tồn tại, thiếu sót, chưa theo kịp với sự phát triển của tình hình, còn sơ hở cho tội phạm lợi dụng hoạt động. Còn để xảy ra vi phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm...

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cho biết, thời gian tới, Công an sẽ mở các cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

“Chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, buôn lậu, tham nhũng, chức vụ; tội phạm về môi trường, ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19”, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng.

XUÂN TÙNG