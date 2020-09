Truyền nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Cựu chiến binh (CCB) làm bí thư danh dự của chi đoàn thanh niên là mô hình được triển khai tại các khu phố, ấp, thuộc các xã, thị trấn của huyện Long Điền những năm qua. Đồng hành cùng thế hệ trẻ, các CCB đã thể hiện vai trò bí thư danh dự tại các chi đoàn.

CCB Bùi Viết Số, Bí thư đoàn danh dự ấp Tân Phước (xã Phước Tỉnh) tham gia dọn dẹp vệ sinh cùng ĐVTN trong ngày Chủ nhật Xanh.

Buổi sinh hoạt của Chi Đoàn ấp An Thạnh (xã An Ngãi, huyện Long Điền) vào một ngày cuối tháng 8 có sự góp mặt của ông Lê Văn Hiếu, Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp, cũng là Bí thư Chi Đoàn danh dự của ấp. Anh Ngụy Đức Thông, Bí thư Chi Đoàn ấp báo cáo tình hình hoạt động của các ĐVTN trong ấp thời gian qua, với nhiều hoạt động, như: Cùng chi đoàn xã tham gia phát tờ rơi, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone; vệ sinh đường làng ngõ xóm và trồng hoa làm đẹp môi trường…

Sau khi biểu dương những kết quả của các ĐVTN trẻ, CCB Lê Văn Hiếu đã kể câu chuyện “Nghị lực của Bác”, có nội dung về việc Bác Hồ có thói quen hút thuốc hàng ngày, nhưng Người quyết tâm bỏ thuốc lá vì lý do sức khỏe. Mỗi ngày, Người giảm bớt việc hút thuốc và dần dần bỏ hẳn thói quen xấu này. “Dù bỏ thuốc lá không dễ, nhưng bằng lòng kiên trì, Bác đã bỏ thuốc lá bằng nghị lực và quyết tâm. Đặc biệt, đây cũng là lời gửi gắm đến các ĐVTN trẻ, trong cuộc sống, công việc, học tập - khi thực hiện bất cứ việc gì, cần có nghị lực, quyết tâm cao và có lộ trình, kế hoạch thực hiện rõ ràng thì mới đạt được kết quả tốt nhất”, ông Hiếu nói và gợi mở cho ĐVTN trao đổi, nêu cảm nghĩ của riêng mình về câu chuyện; vận dụng bài học và nghị lực của Bác vào cuộc sống.

Ấp An Thạnh là một trong những ấp đầu tiên thực hiện mô hình CCB làm Bí thư Đoàn danh dự của xã An Ngãi (từ năm 2013). Đến nay, đã có 3/5 ấp của xã An Ngãi thực hiện mô hình này. “Toàn xã hiện có 93 CCB, việc lựa chọn con người được chúng tôi làm kỹ lưỡng, cẩn trọng, bí thư chi đoàn danh dự phải là CCB gương mẫu, là cán bộ, đảng viên, am hiểu công tác Đoàn. Đó còn phải là người có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với thế hệ trẻ, có năng lực truyền đạt chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho tầng lớp thanh niên. Từ nay đến đầu năm 2021, 5/5 ấp sẽ thực hiện mô hình này”, Chủ tịch Hội CCB xã An Ngãi Nguyễn Bá Lộc cho biết.

Anh La Minh Hoàng, Bí thư Xã Đoàn An Ngãi cho biết, các CCB rất có tiếng nói trong các hoạt động của thanh niên, cùng tham gia các hoạt động như: Vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, nói chuyện truyền thống, giúp đỡ các thanh niên chậm tiến, tặng học bổng cho HS nghèo, tuyên truyền về ĐH Đảng bộ các cấp… qua đó, CCB nêu gương sáng, giúp ĐVTN có định hướng đúng trong công tác, sinh hoạt.

“Đến nay, có 27/52 khu phố, ấp của toàn huyện thực hiện mô hình CCB làm bí thư đoàn danh dự. Mục đích là tăng cường công tác phối hợp với Hội CCB huyện, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đồng thời phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần gương mẫu của lực lượng CCB; tính chủ động, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, qua đó tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật và đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ”. Anh Đỗ Minh Tân, Bí thư Huyện Đoàn Long Điền

Tương tự, tại ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh, ngày cuối tuần vừa qua, hơn 20 ĐVTN và 10 CCB xã Phước Tỉnh cũng ra quân dọn dẹp tuyến đường CCB tự quản dài hơn 300m. CCB và ĐVTN cùng phát quang bụi rậm, thu gom và vệ sinh tuyến đường. CCB Bùi Viết Số, Bí thư Chi Đoàn danh dự ấp Tân Phước cho hay, Chi Đoàn ấp có 18 ĐVTN, ông luôn cùng ĐVTN tham gia các sinh hoạt, cùng khích lệ các bạn trẻ hoạt động xã hội, tránh sa đà vào tệ nạn xã hội.

Theo anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Xã Đoàn Phước Tỉnh, hiện toàn xã có 9/9 ấp thực hiện mô hình CCB làm bí thư chi đoàn danh dự. Khi cần huy động sức trẻ, CCB huy động ĐVTN tham gia, khi cần tiếng nói có trọng lực, đoàn thanh niên mời các bác góp ý, từ đó tạo sự gắn kết và phát huy hiệu quả mô hình.

Ông Phan Văn Cung, Chủ tịch Hội CCB huyện Long Điền khẳng định, đây là chủ trương hết sức cần thiết và hợp lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm chăm lo công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động chung, CCB nắm bắt, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thanh niên, hoặc cùng phối hợp phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH