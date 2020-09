Khen thưởng công an viên Hoàng Xuân Hạnh

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho công an viên Hoàng Xuân Hạnh.

Ngày 31/8, tại UBND xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, cùng số tiền 5 triệu đồng cho công an viên Hoàng Xuân Hạnh, xã Hòa Hiệp bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 29/7, nhận được tin báo về đối tượng Nguyễn Đức Duy (25 tuổi, trú xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) có hành vi cố ý gây thương tích. Tổ công tác của Công an xã Hòa Hiệp gồm 4 người, trong đó có công an viên Hoàng Xuân Hạnh phối hợp với 2 dân quân tự vệ xã mang theo công cụ hỗ trợ đến tiếp cận đối tượng Duy, yêu cầu bỏ dao xuống và hợp tác. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà nhặt đá bên đường ném vào tổ công tác. Công an viên Hoàng Xuân Hạnh đã tiếp cận, tìm cách khống chế thì bị Nguyễn Đức Duy dùng dao đâm liên tiếp 15 nhát vào người gây thương tích, phải đưa đi cấp cứu. Tổ công tác sau đó đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an xã làm việc.

Nhằm kịp thời động viên khích lệ tinh thần đấu tranh chống tội phạm, không ngại nguy hiểm, Công an tỉnh đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, đồng thời có công văn đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng đối với Hoàng Xuân Hạnh.

ĐẠI DƯƠNG