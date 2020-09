Chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII

Ngày 8/9, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự kiến, Đại hội diễn ra trong các ngày 23, 24 và 25/9, tại Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ, kết quả triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị phục vụ Đại hội. Theo đó, đến thời điểm này, các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ phục vụ Đại hội như: công tác hậu cần, trang trí, khánh tiết, tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm sức khỏe cho đại biểu, cấp điện, cấp nước… cơ bản chuẩn bị đúng tiến độ và kế hoạch được phân công. Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nội dung, phương án nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác tổ chức Đại hội.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Công an tỉnh xây dựng phương án phân luồng phương tiện ra vào và nơi dừng, đậu xe tại Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh; lập sơ đồ vị trí chỗ ngồi tại hội trường để cung cấp cùng tài liệu cho đại biểu tham dự Đại hội. Ngành y tế ngoài công tác chăm sóc sức khỏe cho đại biểu cần xây dựng kịch bản ứng phó trong tình huống có ca mắc COVID-19, đồng thời chuẩn bị vật tư, dung dịch phục vụ việc sát khuẩn hội trường trước khi diễn ra Đại hội. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại khu vực diễn ra Đại hội và nơi ăn, nghỉ của đại biểu. Các cơ quan truyền thông và các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; đồng thời chú trọng chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Đại hội.

ĐỨC NGUYÊN