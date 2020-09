Âm mưu chính trị hóa và "bẻ lái" vụ Đồng Tâm

Những ngày qua, TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án giết người, chống người thi hành công vụ xảy ra ngày 9/1/2020 tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng...

NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC

Lợi dụng vụ án này, các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tiến hành nhiều hoạt động xuyên tạc, đánh lận bản chất vụ án, vu khống Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền.

Ngay trong quá trình phiên tòa sơ thẩm diễn ra, không ít cá nhân, tổ chức chống đối, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã tới tấp tung ra nhiều luận điệu, yêu sách phi lý liên quan đến vụ án xảy ra tại Đồng Tâm. Trong số đó, Tổ chức theo dõi nhân quyền - HRW (Human rights watch) là một trong những tổ chức đưa ra những thông tin phiến diện về tình hình vụ án, gây tác động tiêu cực đến uy tín, hình ảnh của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Nhiều tổ chức đội lốt “theo dõi nhân quyền”, “đấu tranh vì nhân quyền” như Tổ chức phóng viên không biên giới - RSF (Reporters Sans Frontiers), Tổ chức Kito hữu hành động đòi bãi bỏ tra tấn - ACAT (Action de Chrétiens pour l’Abolition de la Torture),… liên tục chia sẻ những thông tin sai trái về vụ án Đồng Tâm, xuyên tạc quá trình điều tra, truy tố, cũng như xét xử đối với các bị cáo. Không dừng lại ở việc đăng tải, chia sẻ những thông tin lệch lạc, tiêu cực, các đối tượng còn tiến hành xây dựng “thư ngỏ”, “kiến nghị” hòng kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Bất chấp sự thú nhận về hành vi phạm tội của các bị cáo trước tòa, các đối tượng cơ hội chính trị vẫn liên tục “bẻ lái”, đánh lạc hướng thông tin về vụ án. Đặc biệt, dưới sự cộng sức của các “mõ làng dân chủ” như BBC, RFA, RFI…, những dòng thông tin xuyên tạc về vụ án đang được lan truyền khiến tình hình trở nên phức tạp.

MƯU ĐỒ PHÍA SAU VỎ BỌC “DÂN CHỦ”, “NHÂN QUYỀN”

Trước hết, thông qua việc xuyên tạc bản chất vụ án, các đối tượng đang cố tình “chính trị hóa” vụ án tại Đồng Tâm. Rõ ràng, hành vi giết người, chống người thi hành công vụ của các bị cáo trong vụ án đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự Việt Nam. Hệ quả mà hành vi phạm tội của các đối tượng gây ra là sự hy sinh của 3 cán bộ, chiến sĩ công an trong quá trình thực thi nhiệm vụ, khiến cho tình hình an ninh trật tự tại địa phương bị ảnh hưởng tiêu cực.

Từ một vụ án hình sự, các đối tượng hướng lái, xuyên tạc, quy kết trở thành vấn đề chính trị. Núp danh “dân chủ”, “nhân quyền”, các đối tượng cố tình đánh lận bản chất vụ án, đưa ra luận điệu cho rằng các bị can trong vụ án là “nạn nhân” của chính quyền. Các đối tượng đổ lỗi cho nguyên nhân dẫn đến vụ án là từ những sai lầm của chế độ.

Thông qua hoạt động của các đối tượng “dân chủ”, có thể thấy các đối tượng này đang cố “tẩy trắng” cho hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo trong vụ án tại Đồng Tâm, từ đó tạo tiền đề để “chuyển” các bị cáo trong vụ án này vào nhóm “tù nhân lương tâm” - một thủ đoạn thường xuyên được các “nhà dân chủ” thực hiện hòng tấn công, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Mục đích mà các đối tượng hướng đến suy cho cùng vẫn là để tạo cớ nhằm tấn công chế độ, vu khống Đảng, Nhà nước Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền; khiến cộng đồng quốc tế có cái nhìn và sự đánh giá không khách quan, thiếu chính xác về tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.

Nhìn nhận một cách toàn diện, có thể thấy những phức tạp liên quan đến vụ án tại Đồng Tâm diễn ra từ lâu. Lợi dụng những mâu thuẫn trong vấn đề tranh chấp đất đai cùng sự manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng trong “Tổ đồng thuận”, nhiều cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị trong nước và quốc tế đã ủng hộ về vật chất và tiến hành tuyên truyền, khuếch trương thanh thế cho “Tổ đồng thuận” với mục đích tạo điểm nóng về an ninh, trật tự trong xã hội Việt Nam.

Việc các đối tượng trong “Tổ đồng thuận” bị bắt giữ, xử lý do có hành vi giết người, chống người thi hành công vụ cũng đồng nghĩa với việc điểm nóng về an ninh, trật tự tại Đồng Tâm được giải quyết. Chính vì vậy, các đối tượng đang cố tận dụng “viên đạn Đồng Tâm” để tấn công, chống phá chính quyền. “Quốc tế hóa” vụ án Đồng Tâm là một thủ đoạn đặc biệt thâm hiểm. Phía sau danh nghĩa bảo vệ quyền con người là mưu đồ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, từ đó tác động, gây sức ép hòng chuyển hóa chế độ tại nước ta.

TRẦN ANH TÚ (CAND)