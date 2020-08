Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền

Sáng 25/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2020.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Long Điền.

Ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm và phương hướng 4 tháng cuối năm 2020.

Tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy Long Điền báo cáo với Đoàn về tình hình 8 tháng đầu năm của địa phương.

Theo báo cáo do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện đều giảm so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế) chỉ đạt 57,6% kế hoạch, bằng 98,4% so với cùng kỳ. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư về du lịch, nhà ở chậm so với cam kết của nhà đầu tư. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục triệt để, nhất là hoạt động chế biến hải sản. Tổng thu ngân sách của huyện đạt 112,1% dự toán; tổng chi ngân sách đạt 79% dự toán.

Cũng tại báo cáo này, ông Lê Ngọc Linh trình bày các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong 4 tháng cuối năm. Cụ thể là, huyện Long Điền tập trung thúc đẩy hoạt động dịch vụ, du lịch trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch; tập trung hoàn thành 15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận 2 xã An Ngãi và Tam Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào tháng 10/2020; triển trai các phương án khắc phục ô nhiễm môi trường…

NHÓM PV THỜI SỰ