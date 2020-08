Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo

Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, sáng 29/8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2020.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo.

Cùng dự buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo của ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo, 8 tháng đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nên một số chỉ tiêu phát triển trên địa bàn huyện giảm so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công, nông, ngư nghiệp đạt 69% kế hoạch. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt 62,08%, giảm 7,8% so cùng kỳ, trong đó doanh thu dịch vụ giảm 13,4% so cùng kỳ. Tổng lượt khách tham quan, du lịch Côn Đảo 234.593 lượt khách, đạt 55,8% so với kế hoạch, giảm 21,4% so cùng kỳ. Tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư công còn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 22% kế hoạch, vốn xây dựng cơ bản phân cấp cho huyện giải ngân đạt 5,9% kế hoạch, nguồn vốn sự nghiệp kinh tế giải ngân đạt 18,7% kế hoạch.

Quang cảnh buổi làm việc giữa ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Côn Đảo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 4 tháng cuối năm và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cả năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, tại buổi làm việc, ông Lê Văn Phong, Bí thư Huyện ủy Côn Đảo kiến nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để phát triển kinh tế - xã hội theo quy hoạch đã được Chính phủ và tỉnh phê duyệt; cho chủ trương điều chỉnh giá đất phù hợp để thu hút các nhà đầu tư các dự án trên địa bàn huyện; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng kiến nghị các bộ, ngành liên quan nâng cấp sân bay Côn Đảo, phát triển hệ thống điện tại Côn Đảo theo hướng nối lưới điện quốc gia từ Sóc Trăng, trùng tu sửa chữa Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo, nâng cấp Trung tâm Y tế Quân dân y…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị các sở, ban ngành nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại, tập trung vào từng việc, từng nội dung để tháo gỡ khó khăn cho huyện Côn Đảo, đặc biệt là tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản để phát triển hạ tầng cho huyện. Đề nghị huyện Côn Đảo phải chứng minh được hiệu quả của chính quyền một cấp, vướng khâu nào, việc nào thì tập trung giải quyết ở đó để phát triển Côn Đảo xứng tầm.

