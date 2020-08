Lãnh đạo huyện Châu Đức thăm, tặng quà các cá nhân, tập thể nhân Ngày truyền thống Công an nhân dân

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), sáng 18/6, lãnh đạo huyện Châu Đức cùng đại diện các ban, ngành thuộc huyện đã tổ chức 3 đoàn thăm hỏi, động viên các đơn vị ngành Công an, Mẹ Việt Nam anh hùng, Liệt sĩ Công an nhân dân và một số cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Công an huyện qua các thời kỳ.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy Châu Đức (thứ 6 từ trái qua) đã thăm, tặng quà, động viên Công an huyện nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Đến thăm gia đình các Mẹ Việt Nam anh hùng, Liệt sĩ Công an nhân dân và một số cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Công an huyện, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe; bày tỏ sự tri ân đối với những cống hiến to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Liệt sĩ Công an nhân dân, các đồng chí cùng gia đình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là đối với ngành Công an; đồng thời mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục có những đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Trinh (ngụ tại xã Xà Bang, Mẹ Trinh là mẹ Liệt sĩ Công an nhân dân).

Các đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên 3 đơn vị: Công an tỉnh; Đội Chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Khu vực 3; Công an huyện Châu Đức. Tại các đơn vị đến thăm, các lãnh đạo huyện đã gửi tới các lãnh đạo Công an tỉnh, huyện cùng toàn thể lực lượng Công an Nhân dân những lời chúc tốt đẹp nhất; bày tỏ sự kính trọng và ghi nhận những công lao của lực lượng Công an Nhân dân đã luôn sát cánh, bảo đảm vững chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho quê hương.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức (bìa phải) thăm gia đình bà Mai Thi Don (ngụ tại xã Xà Bang, bà Don là vợ Liệt sĩ Công an).

Dịp này, thay mặt Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các đoàn đã gửi đến mỗi cá nhân một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng (gồm quà và 1 triệu đồng tiền mặt); mỗi đơn vị một phần quà trị giá 3,5 triệu đồng (trong đó có 3 triệu đồng tiền mặt).

Tin, ảnh: THÁI BÌNH