Chỉ có hành động mới giải quyết được khó khăn

Trong chuyến làm việc với lãnh đạo huyện Long Điền về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh: Mọi giải pháp đưa ra đều phải phù hợp với nguyện vọng người dân. Đừng đưa ra những giải pháp người dân phản đối. Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, “Đứng trước khó khăn, kêu ca không phải là giải pháp. Chỉ có hành động mới giải quyết được vấn đề. Khó khăn lúc nào cũng có, nhưng người tích cực thì nhìn thấy cơ hội trong khó khăn”.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền.

Chuyến làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh diễn ra sáng 25/8, trong bối cảnh Long Điền đang gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế - xã hội, một số vấn đề tại địa phương chưa được tháo gỡ, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm.

Cùng dự buổi làm việc với Bí thư Tỉnh ủy có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đỗ Văn Bửu, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành.

KINH TẾ DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI SỤT GIẢM

Theo báo cáo của lãnh đạo huyện, 8 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện đều giảm so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ (chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế) chỉ đạt 57,6% kế hoạch, bằng 98,4% so với cùng kỳ. Tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt 35,31% kế hoạch. Tiến độ triển khai các dự án đầu tư về du lịch, nhà ở chậm so với cam kết của nhà đầu tư. Tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục triệt để, nhất là hoạt động chế biến hải sản.

Huyện Long Điền kiến nghị tỉnh bảo đảm nguồn lực thực hiện đúng lộ trình xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Điền đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 để tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phê duyệt, bố trí vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Một trong những điểm đáng chú ý được lãnh đạo huyện Long Điền đề cập đến trong buổi làm việc là giải pháp xử lý tình trạng ô nhiễm kéo dài ở ao Hải Hà. Ở khu vực này đang có nhiều cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm, đang chờ được di dời vào các Khu chế biến hải sản tập trung. Trước khi phương án di dời được triển khai, để giải quyết ô nhiễm, lãnh đạo huyện Long Điền nêu giải pháp: Tạm thời không cho các phương tiện vận chuyển nguyên liệu thủy sản về các cơ sở chế biến tại khu vực ao Hải Hà. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Long Điền cũng thừa nhận đây là giải pháp “cứng”, khó nhận được sự đồng tình từ phía doanh nghiệp cũng như người lao động đang làm việc ở các cơ sở này.

Trước băn khoăn của lãnh đạo huyện Long Điền, Bí thư Tỉnh ủy phân tích: “Giải pháp đưa ra phải được người dân đồng tình. Nếu người dân phản đối thì giải pháp đó khó có thể khả thi”. Đồng thời yêu cầu, huyện Long Điền phải chủ động phối kết hợp với các sở, ngành kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý ô nhiễm khu vực ao Hải Hà, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháo gỡ.

Huyện Long Điền kiến nghị tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Long Điền đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 để tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong ảnh: Trung tâm Hành chính huyện Long Điền được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Ảnh: ĐINH HÙNG

ĐẨY DÒNG TIỀN RA NGOÀI ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Với tinh thần chia sẻ khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh cho rằng, dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi kế hoạch, mục tiêu. Nhưng để quá nhiều chỉ tiêu kinh tế không đạt là có phần trách nhiệm từ phía chính quyền địa phương. Phải kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện trong 4 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu kinh tế. Trong đó đặc biệt phải chú ý thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, địa phương phải rà soát lại tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, đến 30/9 nếu dự án nào không có kế hoạch cụ thể bảo đảm tiến độ giải ngân thì tỉnh sẽ cắt giảm, điều chuyển vốn sang các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh.

“Giải ngân vốn đầu tư thực chất là đẩy dòng tiền ra ngoài để tạo sự tăng trưởng. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng của dịch COVID-19”, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Cho ý kiến thêm về phát triển du lịch, sau khi nghe báo cáo từ phía lãnh đạo huyện, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Bây giờ Long Điền còn nói chuyện kinh doanh phao, dù, ghế bố, hàng rong chèo kéo khách có nghĩa là du lịch địa phương đang tụt hậu so với định hướng phát triển và vai trò của kinh tế du lịch được Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xác định. “Đầu tư phần cứng, đường sá, cơ sở hạ tầng là câu chuyện tốn kém và phải có lộ trình. Điều có thể làm trước là tuyên truyền vận động nhân dân cùng chung sức tạo dựng môi trường văn minh, thân thiện, sạch đẹp, lành mạnh để khách du lịch đến”, Bí thư Tỉnh ủy nói.

Ao Hải Hà là điểm nóng về ô nhiễm môi trường của tỉnh. Mỗi năm, địa phương phải tổ chức nhiều đợt thu gom rác thải, chất thải tại khu vực này.

Về công tác cải cách hành chính, báo cáo của huyện Long Điền thể hiện 245/245 người dân được lấy ý kiến về cải cách thủ tục hành chính đều bày tỏ sự hài lòng, đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn chỉ 0,05%. Theo Bí thư Tỉnh ủy đây là kết quả tuyệt vời. Nhưng hiện nay, những vấn đề tồn đọng kéo dài như: ô nhiễm môi trường tại ao Hải Hà, giải phóng mặt bằng, công tác đền bù, du lịch phát triển chưa tốt… “Báo cáo về tỷ lệ hài lòng như vậy và những vấn đề Long Điền đang gặp phải liệu đã thực sự là thước đo sự hài lòng của nhân dân. Chúng ta phải tuyệt đối tránh tình trạng cả hệ thống chính trị cảm nhận chưa đúng thực tế”, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ