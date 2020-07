Thu ngân sách Nhà nước huyện Long Điền đạt 83,5% kế hoạch

Sáng 10/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Điền tổ chức hội nghị (mở rộng) lần thứ 20, sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 6 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch của huyện Long Điền chưa đạt được 50% kế hoạch và giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, tổng doanh thu thương mại và dịch vụ trên 5.400 tỷ đồng, đạt hơn 39% kế hoạch, giảm 10% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất CN-TTCN trên 1.200 tỷ đồng, đạt hơn 41% kế hoạch, giảm 5% so với cùng kỳ; thu NSNN trên địa bàn trên 243 tỷ đồng, đạt 83,5% kế hoạch.

Từ nay đến cuối năm, Đảng bộ huyện Long Điền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra. Trong đó, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị.

NGỌC TUYỀN