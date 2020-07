Tai nạn giao thông giảm sâu nhất trong nhiều năm

Sáng 1/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.

Tại điểm cầu BR-VT, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban An toàn giao thông chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm đến nay, trật tự ATGT trong cả nước đã có chuyển biến tích cực, TNGT đã giảm sâu nhất trong nhiều năm qua cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, toàn quốc xảy ra 6.790 vụ TNGT (giảm 1.595 vụ so với cùng kỳ), làm chết 3.242 người (giảm 568 người), bị thương 4.939 người (giảm 1.419 người).

Tại BR-VT, trong 6 tháng đầu năm 2020, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục có chuyển biến tốt, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm 2 tiêu chí (giảm 11% số vụ, số người chết giảm 23%). Theo tổng hợp của Công an tỉnh, đến cuối tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 255 vụ TNGT, hậu quả làm 93 người chết và 218 người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, TNGT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn xảy ra, do đó không thể yên tâm và chủ quan trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, phấn đấu mục tiêu kéo giảm 10% số vụ TNGT, số người chết, bị thương do TNGT so với năm 2019. Bộ GTVT tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi), khẩn trương xây dựng Đề án chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ giai đoạn 2021-2030, định hướng đến 2050; tuyên truyền, phổ biến về bảo đảm trật tự ATGT gắn với chủ đề của năm: “Đã uống rượu, bia không lái xe”…

NGUYỄN THÚY