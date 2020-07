Lòng Dân Hướng Về Đại Hội

Trong không khí phấn khởi, tự hào trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, phóng viên Báo BR-VT đã ghi lại những kỳ vọng, tâm tư, tình cảm của các tầng lớp nhân dân gửi đến Đại hội.

ANH NGỤY ĐỨC THÔNG, BÍ THƯ CHI ĐOÀN ẤP AN THẠNH, XÃ AN NGÃI

Tạo việc làm cho thanh niên nông thôn

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên là một trong 4 chủ trương của phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Chúng tôi kỳ vọng BCH Đảng bộ huyện khóa mới tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dạy nghề, hướng nghiệp, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận được mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Bên cạnh đó, tôi mong muốn chính quyền địa phương tạo các sân chơi lành mạnh, nhằm tập hợp thanh niên nông thôn vào tổ chức Đoàn.

ÔNG LÊ CÔNG QUYỀN, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM

Đẩy mạnh cải cách hành chính

5 năm qua, cộng đồng DN, doanh nhân huyện Long Điền có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng cũng như quy mô sản xuất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung. Riêng công ty chúng tôi có được thành công như hôm nay chính là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo huyện Long Điền qua các thời kỳ.

Để góp phần xây dựng đội ngũ DN của huyện ngày càng lớn mạnh, chúng tôi kỳ vọng BCH Đảng bộ huyện khóa mới tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng yếu; giải ngân vốn kịp thời… để các DN, doanh nhân có thêm những cơ hội bứt phá, phát triển mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, khuyến khích các DN đầu tư ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững.

ĐẠI ÚY HUỲNH CÔNG HIỂN, PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN TT. LONG ĐIỀN

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Chúng tôi kỳ vọng BCH Đảng bộ huyện khóa mới tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, nhất là lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nói chung và TT. Long Điền nói riêng. Trong đó, chỉ đạo triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tập trung đấu tranh ngăn chặn, triệt phá các loại tội phạm; duy trì hoạt động hiệu quả của hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện; tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng NTM - đô thị văn minh…

ÔNG LÊ MINH THỚI, ẤP AN THẠNH, XÃ AN NHỨT

Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng

Tôi đặt niềm tin ở những đồng chí trúng cử vào BCH Đảng bộ huyện khóa mới sẽ giữ mãi ngọn lửa truyền thống cách mạng, đoàn kết, phát huy dân chủ, làm tốt công tác phê và tự phê bình trong Đảng để xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch vững mạnh. Tôi cũng kỳ vọng vào những quyết sách từ Đại hội sẽ tiếp tục làm thay đổi cuộc sống của người dân; chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển.

BÀ PHẠM THỊ HỒNG LÊ, CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI CCB KHU PHỐ HẢI HÀ 1, TT. LONG HẢI

Quan tâm bảo vệ môi trường

Thời gian qua, huyện Long Điền đã ban hành những chính sách ưu đãi, tạo cơ chế thông thoáng, thu hút các DN đầu tư, động viên nhân dân mở rộng các loại hình kinh doanh, buôn bán, phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tuy nhiên, khi phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu không kiểm soát tốt sẽ tác động xấu đến môi trường.

Tôi kỳ vọng, BCH Đảng bộ huyện khóa mới sẽ tận dụng, phát huy được những lợi thế của địa phương, nâng tầm đô thị. Trong quá trình đầu tư, phát triển đô thị, cần quan tâm đến bảo vệ môi trường, xử lý rác và nước thải, hệ thống cấp thoát nước, thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

ÔNG TRƯƠNG HỒNG THANH, BÍ THƯ CHI BỘ, TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH ẤP PHƯỚC LÂM, XÃ PHƯỚC HƯNG

Lựa chọn cán bộ, lãnh đạo trí tuệ, có năng lực quản lý

Nhiệm kỳ qua, huyện Long Điền đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kể từ khi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai, người dân huyện Long Điền tích cực hưởng ứng, nổi bật là đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Bản thân tôi mong muốn Đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, trí tuệ, có năng lực quản lý vào BCH Đảng bộ huyện khóa mới để lãnh đạo huyện nhà ngày càng phát triển. Tôi cũng kỳ vọng BCH Đảng bộ huyện khóa mới sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách phù hợp với thực tế địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế huyện ven biển, tập trung quy hoạch và phát triển các khu, cụm công nghiệp, thu hút đầu tư, hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ. Tôi tin tưởng kinh tế - xã hội của huyện trong 5 năm tới sẽ có bước phát triển rất mạnh mẽ, toàn diện và bền vững, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao.

ÔNG PHAN VĂN HIỀN, CHI HỘI TRƯỞNG CHI HỘI NGHỀ NGHIỆP TRỒNG HOA LAN XÃ AN NHỨT

Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và HTX

Tôi kỳ vọng BCH Đảng bộ huyện khóa mới sẽ tiếp tục ban hành những chính sách phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng; đổi mới về tổ chức, quản lý và hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng tìm kiếm thị trường. Ngoài ra, huyện cũng cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất cho các HTX, Tổ hợp tác mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng trụ sở làm việc, kho bãi bảo quản sản phẩm; tạo điều kiện để các Tổ hợp tác, HTX được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và HTX trên địa bàn.

