Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Đức

Tối 13/7, Đảng bộ huyện Châu Đức tổ chức Chương trình báo cáo nhanh kết quả Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự có đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và đông đảo người dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Việt, Bí thư Huyện ủy (bìa phải) tham dự buổi báo cáo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ huyện Châu Đức.

Đại hội Đại biểu huyện Châu Đức lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức từ ngày 8 đến ngày 10/7. Tham dự đại hội có 235 đại biểu chính thức đại diện cho 3.444 đảng viên trong toàn huyện. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương – Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Châu Đức đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Cụ thể, nông nghiệp chiếm tỷ lệ 51,3%, tăng trưởng bình quân đạt 3,62%; thương mại, dịch vụ chiếm tỷ lệ 27,2%, tăng trưởng bình quân 12,99%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ 21,5%, tăng trưởng bình quân 10,12%. Tổng thu ngân sách Nhà nước tăng hơn 61% so với chỉ tiêu Nghị quyết, tăng bình quân hơn 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người hơn 59 triệu đồng/người/năm. Huyện cũng đã tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, đảm bảo thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định.

Tiết mục văn nghệ của Đoàn ca múa nhạc tỉnh BRVT tại Chương trình.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã phát triển được 750 đảng viên mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được triển khai hiệu quả, đến nay có 10/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Đại hội cũng đã biểu quyết, nhất trí thông qua phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 như: huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển thương mại, dịch vụ phù hợp với quy hoạch phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện tốt các chính sách đào tạo, thu hút nhân tài; kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH