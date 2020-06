Tiếp tục kiện toàn tổ chức công nghiệp quốc phòng

Sáng 3/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh thời gian qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị.

Cùng dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số bộ, ngành.

Tại hội nghị, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Theo đó, trong thời gian qua, năng lực của công nghiệp quốc phòng, an ninh đã được phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng, an ninh quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Thủ tướng khẳng định, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa cấp bách, là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm cùa toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà nòng cốt là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Trong những năm tới, trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới, khu vực và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh ngày càng nặng nề, đòi hỏi phải có tinh thần đổi mới tư duy và có giải pháp, cách thức thực hiện phù hợp hiệu quả. Đồng thời, phải có đột phá về năng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng yêu cầu các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; quan tâm, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện và chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh các chương trình, quy hoạch, kế hoạch về phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, bảo đảm tính đồng bộ, đổi mới và hiệu quả; tổng kết thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp Quốc phòng và đề xuất xây dựng Luật Công nghiệp Quốc phòng.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục kiện toàn tổ chức công nghiệp quốc phòng trên cơ sở xem xét tổng thể, kỹ lưỡng, hiệu quả, bảo đảm năng lực để thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu, tiến bộ khoa học công nghệ mũi nhọn trong hoạt động nghiên cứu, tạo bước chuyển biến và hình thành các sản phẩm có tính đột phá về khoa học công nghệ. Đẩy mạnh chương trình đào tạo và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Kết hợp sản xuất quốc phòng - kinh tế, kinh tế - quốc phòng như một bộ phận cốt yếu, nhiệm vụ thường xuyên để duy trì và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh; đồng thời, bảo đảm đời sống cho người lao động. Huy động có hiệu quả sự tham gia của khoa học công nghệ quốc gia, công nghiệp dân sinh cho nhiệm vụ xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Tăng cường hợp tác cùng nghiên cứu phát triển và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của công nghiệp quốc phòng, an ninh với các đối tác nước ngoài; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của công nghiệp quốc phòng, an ninh.

ĐỨC TUÂN