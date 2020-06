Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

* Báo Bà Rịa - Vũng Tàu được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020), ngày 17/6, tại TP.Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức họp mặt lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, thông tấn, báo chí trên địa bàn.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trao Bằng khen cho đại diện Báo BR-VT và các tập thể có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu.

Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Quân khu 7 và các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền các hoạt động của lực lượng vũ trang (LLVT) một cách toàn diện. Đồng thời xây dựng và duy trì hiệu quả, nề nếp các chuyên trang, chuyên mục quốc phòng - an ninh; đi sâu khai thác hình ảnh cán bộ, chiến sĩ thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Qua đó góp phần giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; xây dựng LLVT ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; củng cố trận địa chính trị - tư tưởng, thế trận lòng dân vững chắc.

Riêng Báo BR-VT đã có hơn 1.000 tin, bài hoạt động của LLVT tỉnh, đăng tải trên báo in và báo BR-VT điện tử. Đài PT-TH tỉnh BR-VT cũng đã duy trì chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” hàng tuần với số lượng 15 phút trên sóng truyền hình; thực hiện 72 chương trình, 72 phóng sự, 36 ghi nhanh và 540 tin về LLVT.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tặng Bằng khen cho 29 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, trong đó có Báo BR-VT.

* Cùng ngày, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tin, ảnh: MINH NHÂN