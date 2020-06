Kiên quyết đóng cửa cơ sở chế biến hải sản gây ô nhiễm

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Công thương báo cáo về công tác quản lý di dời các cơ sở chế biến hải sản (CSCBHS) vào các khu chế biến hải sản tập trung trên địa bàn tỉnh, diễn ra ngày 23/6.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo về tình hình đầu tư hạ tầng, thủ tục thành lập CCN, công tác bàn giao 2 CCN chế biến hải sản Lộc An (huyện Đất Đỏ) và Bình Châu (huyện Xuyên Mộc), ông Trương Văn Thôi, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: 2 CCN đã hoàn thành gần 100% khối lượng các hạng mục phê duyệt. Trong đó, CCN chế biến hải sản tập trung Bình Châu hiện chưa có nguồn nước thải để vận hành thử nghiệm. Do đó Sở TN-MT chưa nghiệm thu làm cơ sở để bàn giao cho đơn vị tiếp nhận và vận hành là Công ty đầu tư hạ tầng KCN Đông Xuyên – Phú Mỹ IZICO. Dự kiến, cụm chế biến hải sản tập trung này sẽ được bố trí di dời cho khoảng 44 CSCBHS trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Đối với CCN chế biến hải sản tập trung Lộc An, UBND huyện Đất Đỏ đã bố trí di dời cho 15 CSCBHS. Tuy nhiên, do nhà máy xử lý nước thải chưa hoàn thành đưa vào sử dụng, do đó các DN chưa thể đấu nối hệ thống nước thải vào nhà máy.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ông Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần nghiên cứu, đề xuất thêm một số địa điểm quy hoạch các khu CBHS tập trung. Đồng thời, rà soát, kiểm soát chặt các CSCBHS đang hoạt động. Nếu cơ sở nào không có hệ thống xử lý nước thải hoặc hệ thống xử lý không đạt chuẩn thì phải kiên quyết đóng cửa. Không cho xây dựng mới các CSCBHS mà không tuân thủ theo đúng quy hoạch. Cùng với đó, cần tạo điều kiện, hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề phù hợp, bảo đảm cuộc sống.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị Sở NN-PTNT tham mưu cho tỉnh quy hoạch lại đội tàu khai thác đánh bắt hải sản, sắp xếp lại các loại hình chế biến hải sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giao Ban quản lý các Dự án nông nghiệp tỉnh sớm triển khai kế hoạch xây dựng dự án Trung tâm nghề cá của tỉnh tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN