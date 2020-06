Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 1, TP. Vũng Tàu lần thứ X

Sáng 11/6, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 1, TP. Vũng Tàu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc.

Tham dự đại hội có 187 đại biểu, đại diện cho 423 đảng viên đến từ 14 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Phường 1.

Đồng chí Nguyễn Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị do đồng chí Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy Phường 1 khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 trình bày tại Đại hội nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, trong nhiệm kỳ qua, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu. Các nhiệm vụ về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, văn hóa-xã hội đều hoàn thành tốt. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện chu đáo; phường giữ vững danh hiệu Phường văn minh đô thị… Bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể luôn được kiện toàn về tổ chức, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành.

Đồng chí Võ Thanh Mỹ, Bí thư Đảng ủy Phường 1, TP. Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Cụ thể, một số chỉ tiêu cơ bản như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10%; toàn phương có 513 hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh với tổng doanh thu ước đạt hơn 30.813 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch thành phố giao 15%. Năm 2016, toàn phường có 44 hộ nghèo, đến nay còn 3 hộ nghèo. Đảng bộ phường đã kết nạp được 62 đảng viên (chỉ tiêu kết nạp 60 đảng viên).

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Phường 1, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình làm việc buổi sáng, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH Đảng bộ Phường 1 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: ĐỨC NGUYÊN