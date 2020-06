Đổi mới, sáng tạo để tạo ra bước phát triển đột phá kinh tế - xã hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX. Phú Mỹ đã chủ động tập trung lãnh đạo, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và đưa ra các giải pháp để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đột phá từng lĩnh vực cụ thể, tạo ra sự chuyển biến chung, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ TX. Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ đã dành cho phóng viên Báo BR-VT cuộc trả lời phỏng vấn về những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020 và những định hướng trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ chúc mừng và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hiệp Hòa (thôn Phước Thành, xã Tân Hòa). • Phóng viên: Đề nghị đồng chí đánh giá khái quát những kết quả nổi bật mà Đảng bộ TX. Phú Mỹ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua?

- Đồng chí Lê Hoàng Hải: 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX. Phú Mỹ đã đạt và vượt các mục tiêu kinh tế-chính trị-xã hội chủ yếu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX. Phú Mỹ lần thứ V. Để đạt mục tiêu này, trong quá trình ban hành nghị quyết và tổ chức thực hiện đã bám sát định hướng chiến lược của Tỉnh ủy và các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết BCH Đảng bộ TX. Phú Mỹ lần thứ V đề ra, đưa kinh tế địa phương phát triển đúng hướng cơ cấu kinh tế tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đặc biệt, kinh tế địa phương tăng trưởng ở mức cao, đạt hơn 18%/năm. Thu ngân sách ước đạt 10.450 tỷ đồng, tăng 69,9% so với Nghị quyết. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm đúng tiến độ. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường được tăng cường và có chuyển biến rõ nét.

TX. Phú Mỹ cũng đã huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư, tạo bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hoá, y tế; thực hiện giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

• Để đạt được những kết quả nói trên, vai trò lãnh đạo của Đảng bộ là hết sức quan trọng. Vậy thưa ông, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TX. Phú Mỹ đã tập trung cho công tác xây dựng Đảng như thế nào?

- Để thúc đẩy phát triển, Đảng bộ TX.Phú Mỹ xác định việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhân tố quyết định. 5 năm qua, Đảng bộ TX. Phú Mỹ đã xây dựng được truyền thống đoàn kết nội bộ, nâng cao năng lực của các tổ chức cơ sở Đảng. Trong đó, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Hàng năm, Đảng bộ thị xã tổ chức quán triệt, triển khai thường xuyên các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Đảng ủy xã, phường và các chi bộ trực thuộc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; coi trọng việc củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị. Đặc biệt, việc quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên đã tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nêu gương, giữ vững đoàn kết và thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng được đặc biệt quan tâm. Trong 5 năm qua, TX.Phú Mỹ đã kiện toàn 27 tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp 821 đảng viên, thành lập 3 chi bộ DN tư nhân.

Công chức bộ phận một cửa TX.Phú Mỹ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho người dân. Trong công tác quy hoạch, đánh giá, điều động, bố trí, luân chuyển, kỷ luật cán bộ, đảng viên được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Những đảng viên hạn chế về phẩm chất chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống, thiếu trách nhiệm và thái độ phục vụ, yếu kém về chuyên môn làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước phải nhận hình thức kỷ luật đích đáng.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, đặc điểm thực tiễn của địa phương, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX.Phú Mỹ đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc để phát huy hiệu quả những lợi thế, tiềm năng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cũng như cả nước.

• Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ TX. Phú Mỹ cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân?

- Mục tiêu xuyên suốt của TX.Phú Mỹ là xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng-an ninh; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố niềm tin của người dân và phấn đấu đưa TX.Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp, cảng biển vào năm 2025. Để thực hiện các mục tiêu trên, Đảng bộ thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Trong công tác xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng sâu sát cơ sở; thường xuyên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đi thực tế ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển; tạo môi trường làm việc tích cực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; xây dựng tinh thần chủ động phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục tinh gọn bộ máy; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, đoàn thể đối với hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền một cách hiệu quả.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, Đảng bộ thị xã sẽ tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về công nghiệp, cảng biển và huy động tối đa các nguồn lực dựa vào định hướng nhiệm kỳ mới để phát triển nhanh, bền vững; rà soát điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho hoạt động thu hút đầu tư; ưu tiên bố trí không gian phát triển dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ hỗ trợ các KCN và các loại hình dịch vụ phục vụ phát triển đô thị; nghiên cứu, định hướng quy hoạch Phú Mỹ hướng tới tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc tỉnh trong tương lai; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh xã hội hóa y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; thực hiện tốt an sinh xã hội.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Từ năm 2015 đến nay, thị xã đã sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp lại 7 cơ quan đơn vị; nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch UBMTTQVN thị xã; thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp xã đối với 8/10 xã/phường, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường đối với phường Hắc Dịch; giảm 116 tổ dân cư.

