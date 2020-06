Đại hội Đảng bộ TX. Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025: Tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy

Sáng 4/6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TX. Phú Mỹ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên chính thức. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm cấp trên cơ sở để chỉ đạo rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các huyện, thành phố trực thuộc Đảng bộ tỉnh.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 194 đại biểu, đại diện cho trí tuệ của 3.293 đảng viên trong toàn Đảng bộ Thị xã.

Về phía Trung ương, các đồng chí: Nguyễn Hữu Việt, Hàm Vụ trưởng Cơ quan T79, Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Minh Phong, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trần Hoàng Kiếm, Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung Ương; Vũ Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh đến tham dự.

Đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy Phú Mỹ trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TX. Phú Mỹ đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã đạt hơn 18%/năm. Cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó, tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp chiếm hơn 95%, nông nghiệp chưa tới 5%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm đạt khá. Các công trình đầu tư xây dựng cơ bản bảo đảm đúng tiến độ. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường được tăng cường và có chuyển biến rõ nét. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hoá, y tế được quan tâm chăm lo, an sinh xã hội bảo đảm, chất lượng cuộc sống người dân được nâng lên. Trong nhiệm kỳ qua, có 26.300 người được giải quyết việc làm, tăng hơn 20% so với Nghị quyết.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TX. Phú Mỹ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị, địa phương tin gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển; tập trung công tác quy hoạch để định hướng phát triển đô thị Phú Mỹ bền vững gắn với lợi thế so sánh về công nghiệp, cảng biển trong không gian quy hoạch phát triển của tỉnh và của vùng; kiên trì thu hút đầu tư có chọn lọc, dự án có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường...

