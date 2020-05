Thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Trong 2 ngày 25 và 26/5, Đảng bộ xã Suối Nghệ (huyện Châu Đức) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng bộ xã Suối Nghệ lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội xã Suối Nghệ đều được thực hiện tốt, đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng từng bước tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi, đến năm 2020 tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm hơn 47%; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 40 tỷ đồng, đến nay trên địa bàn xã có 15 công ty đang hoạt động với 6.000 công nhân; lĩnh vực thương mại - dịch vụ có tổng doanh thu đạt 1.108 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước gần 74.000 tỷ, đạt 107% so với dự toán; năm 2018, xã Suối Nghệ được chọn xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018-2020. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ xã Suối Nghệ nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Suối Nghệ đã kết nạp được 40 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ lên 145 đồng chí; 100% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Suối Nghệ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,46%; thu ngân sách đạt hơn 73.000 tỷ đồng; 100% trẻ em 6 tuổi vào lớp 1; đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; kết nạp 30 đảng viên mới trong nhiệm kỳ...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Hoàng Văn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Suối Nghệ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH