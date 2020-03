Đảng bộ phường 7, TP. Vũng Tàu: Khi đảng viên và nhân dân đồng lòng

Ngày 12/3, Đại hội Đảng bộ phường 7, TP. Vũng Tàu lần thứ X chính thức diễn ra. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy và Thành ủy Vũng Tàu chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, doanh thu thương mại-dịch vụ trên địa bàn phường 7, TP. Vũng Tàu tăng bình quân 16,03%/năm. Trong ảnh: Người dân mua sắm tại Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu tại phường 7.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 7, TP. Vũng Tàu luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX đã đề ra.

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐẢNG VIÊN

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy phường 7 cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ phường đã đề ra chương trình công tác toàn khóa. Dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội, chương trình công tác toàn khóa, BCH Đảng bộ phường đã xác định những công việc cụ thể và lộ trình thực hiện; đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng ủy viên BCH và thường xuyên được điều chỉnh để phù hợp với vai trò, vị́ trí công tác của từng người trong từng giai đoạn nhất định.

“Nhờ đó, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng đặt ra trong nhiệm kỳ vừa qua đều đạt và vượt. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt”, đồng chí Ngọc Thủy phấn khởi nói.

Cụ thể, một số chỉ tiêu cơ bản như: Doanh thu thương mại-dịch vụ tăng bình quân 16,03%/năm (nghị quyết tăng 13-15%); tổng thu ngân sách đạt 78,6 tỷ đồng, gấp 1,41 lần so với nhiệm kỳ trước; phường luôn duy trì và giữ vững danh hiệu “Phường văn minh đô thị”; 9/9 khu phố giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”; đầu nhiệm kỳ, toàn phường có 182 hộ nghèo, đến nay giảm còn 30 hộ. Công tác phát triển Đảng vượt chỉ tiêu khi cả nhiệm kỳ đã kết nạp được 79 đảng viên (chỉ tiêu 68 đảng viên)…

Những kết quả tốt đẹp trên là nhờ sự đồng sức đồng lòng của đảng viên và quần chúng nhân dân. Đảng bộ phường 7 có số lượng đảng viên đông nhất TP.Vũng Tàu với 1.183 đồng chí, trong đó, phần đông là cán bộ hưu trí. Do vậy, các đảng viên luôn nêu gương, đi đầu trong thực hiện các phong trào do địa phương phát động để quần chúng nhân dân làm theo.

Phong trào vận động lắp camera an ninh ở khu phố 2 là một ví dụ điển hình về sự nêu gương của đảng viên. Chi ủy, Ban điều hành và Ban công tác Mặt trận khu phố đã vận động đảng viên và nhân dân đóng góp được 163 triệu đồng lắp đặt camera an ninh. Trong đó, các hộ là đảng viên được vận động đóng góp trước với mức 500 ngàn đồng/hộ, gấp đôi so với hộ dân bình thường. Nhờ đó, tháng 1/2020, khu phố 2 đã lắp đặt được 19 mắt camera an ninh. Dự kiến trong thời gian tới, Chi ủy, Ban điều hành khu phố tiếp tục cho lắp đặt camera tại những khu vực còn thiếu.

CHUNG SỨC PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

Đồng chí Đinh Quang Tiễn, Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường 7 chia sẻ, trong những năm qua, Đảng bộ phường 7 đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, luôn thể hiện trách nhiệm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, dẫn dắt địa phương phát triển. Nhờ đó, nhân dân tin tưởng, đồng lòng chung sức cùng Đảng bộ và chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tinh thần dân chủ còn được thể hiện trong quá trình xây dựng Văn kiện. Việc góp ý Văn kiện đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tổ chức đảng và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Theo đó, Đảng ủy phường đã tổ chức lấy ý kiến các cán bộ hưu trí, đảng viên, nhân dân và cấp trên bằng nhiều hình thức: Tổ chức hội nghị góp ý, thảo luận tại đại hội các chi bộ, góp ý kiến bằng văn bản... Qua 6 lần chỉnh sửa, Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường 7 đã hoàn chỉnh.

Thông qua tổng hợp ý kiến cho thấy, đảng viên, cán bộ hưu trí và các tầng lớp nhân dân đóng góp rất sâu, chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục. Tổ Văn kiện đã tiếp thu, sửa chữa từng câu, từng chữ cho phù hợp thực tế địa phương, để Văn kiện thực sự là sản phẩm trí tuệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường.

“Bên cạnh đó, các đảng viên cũng tâm huyết trăn trở với sự phát triển của địa phương, đóng góp nhiều ý kiến trên tinh thần xây dựng, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Địa phương có vấn đề gì là đảng viên góp ý trực tiếp với Bí thư Đảng ủy phường ngay. Tin tưởng rằng Đại hội nhiệm kỳ X tiếp tục phát huy tinh thần đó, đề ra được phương hướng, mục tiêu và giải pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết Đại hội, đưa địa phương ngày càng phát triển”, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy nói.

Bài, ảnh: NGUYỄN ĐỨC