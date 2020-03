Thường xuyên "cải tạo tư tưởng" để xây dựng đội ngũ đảng viên tốt

Đảng viên là nền tảng của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Muốn có đội ngũ đảng viên tốt thì trước hết không thể không chú trọng công tác giáo dục chính trị “cải tạo tư tưởng”, nâng cao nhận thức của đảng viên.

Các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh tổ chức, ngày 3/1/2019. Ảnh: MINH NHÂN

CẢI TẠO TƯ TƯỞNG LÀ YÊU CẦU TẤT YẾU

“Cải tạo tư tưởng”, khái niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng rất nhiều trong quá trình xây dựng, củng cố, phát triển Đảng ta. Người quan niệm: chất lượng đội ngũ đảng viên quyết định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng: “Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết đều do đảng viên chấp hành. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Vì lẽ đó, nên: “Đảng viên tốt thì Đảng mới mạnh”.

Đảng ta là Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đội ngũ đảng viên của Đảng xuất thân từ nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau. Điều lệ Đảng quy định: Là đảng viên phải đứng trên lập trường giai cấp công nhân, nhưng thực tế, mỗi đảng viên vẫn mang trong mình tư tưởng, lập trường giai cấp, thái độ chính trị ít nhiều còn có sự khác nhau. Đây là một yếu tố khách quan đòi hỏi tổ chức Đảng các cấp, đặc biệt đối với những đảng viên không xuất thân từ giai cấp công nhân “càng phải đặc biệt rèn luyện, cải tạo tư tưởng đến cùng”.

Đảng viên cũng là con người, hàng ngày, hàng giờ họ vẫn chịu tác động từ mặt tích cực và tiêu cực của đời sống xã hội; khó cưỡng lại khi mặt trái của cơ chế thị trường tác động về lợi ích vật chất, tiền tài, địa vị; vẫn phải đối mặt với âm mưu tinh vi, xảo quyệt của “những viên đạn bọc đường” từ các thế lực thù địch. Cách mạng ngày càng phát triển, nhiệm vụ ngày càng phức tạp, trọng trách của Đảng ngày càng nặng nề hơn. Tổ chức Đảng các cấp phải tiến hành công tác giáo dục tư tưởng thường xuyên; đội ngũ đảng viên “phải cải tạo thế giới chủ quan của mình, cải tạo tư tưởng, tình hình và sự hiểu biết của mình” để đủ sức làm tròn sứ mệnh lịch sử trao cho Đảng.

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Tổ chức Đảng từ cơ sở đến Trung ương đang chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, khi công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít khuyết điểm, hạn chế nhất là trong giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Hiện tượng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không còn là cá biệt, mà đã thành “một bộ phận không nhỏ”, nếu không kịp thời khắc phục, sửa chữa thì sẽ là một thách thức lớn đối với sinh mệnh của Đảng, của chế độ. Đại hội là một dịp tốt để các cấp nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác tư tưởng của Đảng; sự rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng “cải tạo tư tưởng” của đội ngũ đảng viên, nhằm đề ra giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Bác Hồ dặn: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”. Cải tạo tư tưởng là nhiệm vụ gay go, lâu dài nên không được chủ quan, nóng vội mà phải kiên trì, có giải pháp phù hợp với từng đối tượng, “chịu khó giúp đỡ, tiến dần từng bước”.

Để lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thấm sâu vào đội ngũ đảng viên, phải mạnh dạn đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị. Cập nhật kịp thời những vấn đề mới về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên để tạo ra hiệu quả mới trong công tác tuyên truyền miệng; quản lý và kiểm tra để chấn chỉnh mọi biểu hiện: Coi khinh lý luận; học tập lý luận, nghe phổ biến nghị quyết của Đảng miễn cưỡng, đối phó, qua loa, đại khái, có mặt cốt để “điểm danh”. Mỗi đảng viên cần xây dựng ý thức tự giác, tích cực học tập lý luận và đem lý luận áp dụng sáng tạo vào hoạt động trên cương vị được giao. Cảnh giác và kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng “luôn luôn tự hỏi mình, tự kiểm điểm mình và đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi” như lời Bác dặn.

NGUYỄN QUANG PHI