Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân, sáng 3/3, Đoàn lãnh đạo của huyện Côn Đảo do ông Nguyễn Anh Nhựt, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các đơn vị Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo huyện Côn Đảo thăm Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Đoàn đã đến thăm Đồn Biên phòng 540, Trạm Kiểm soát Biên phòng Cỏ Ống, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bến Đầm và Tàu Tuần tra Biên phòng 13.04.01. Tại các nơi đến, Đoàn đã tặng quà, động viên, thăm hỏi đời sống và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị; đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Côn Đảo trong công tác bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cán bộ, chiến sĩ Biên phòng đóng quân trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, luôn sát cánh cùng với Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát du khách nhập cảnh vào Côn Đảo, nhất là đối với những người đã từng đi qua các nước có dịch trong vòng 21 ngày, nhằm thực hiện tốt nhất công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: MẠNH CƯỜNG