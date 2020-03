Đảng bộ phường 7, TP. Vũng Tàu: Nhiều chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng vượt kế hoạch

Sáng 12/3, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 7, TP. Vũng Tàu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chọn làm Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Đại hội vinh dự đón các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, cùng lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP. Vũng Tàu đến dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Đồng chí Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đồng chí Đỗ Văn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; đồng chí Nguyễn Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu; đồng chí Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trước khi vào dự Đại hội, tất cả các đại biểu đều được các nhân viên y tế đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn bằng dung dịch rửa tay khô, đồng thời được phát khẩu trang nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy phường 7 trình bày tại Đại hội nêu rõ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ phường, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng đều đạt và vượt. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Bộ máy chính quyền, mặt trận, đoàn thể luôn được kiện toàn về tổ chức, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy phường 7 trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Cụ thể, doanh thu thương mại-dịch vụ tăng 16,03% (Nghị quyết đề ra là tăng 13-15%); tổng thu ngân sách đạt 81,7 tỷ đồng, gấp 1,46 lần so với nhiệm kỳ trước. Đầu nhiệm kỳ, toàn phường có 182 hộ nghèo, đến nay giảm còn 30 hộ (tỷ lệ 0,34% so với tổng số hộ dân toàn phường). Công tác phát triển Đảng vượt chỉ tiêu, Đảng bộ đã kết nạp 79 đảng viên (chỉ tiêu Nghị quyết là 68 đảng viên). Các nhiệm vụ về quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, văn hóa-xã hội đều hoàn thành tốt.

Đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ phường 7 trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường 7 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế; lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường và quản lý đô thị. Song song với phát triển kinh tế, Đảng bộ phường cần tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường 7 khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Với 196/197 phiếu đồng ý, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy tiếp tục được tín nhiệm, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường 7 khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư cấp ủy khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong chương trình làm việc buổi chiều, Đại hội công bố kết quả phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ phường 7 khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả bầu Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa X. Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII và bế mạc.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC