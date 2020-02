Tạo điểm nhấn tuyên truyền về Đại hội Đảng trong các sự kiện lớn

Đó là chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về kế hoạch triển khai tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phát biểu kết luận cuộc họp.

Bà Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh, công tác tuyên truyền phải gắn với các ngày lễ lớn trong năm 2020 như: Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN và một số ban của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị cần tập trung cho công tác tuyên truyền về Đại hội, có hướng dẫn nội dung tuyên truyền. Trong đó, nhấn mạnh 3 nội dung quan trọng gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua, cụ thể là những nhiệm kỳ trước; việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; gần đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII cần tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI gắn với nội dung dự thảo Văn kiện, phương hướng, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội lần VII với các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chủ đề Đại hội, các khâu đột phá…

Sở VH-TT và Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh cần vận động sáng tác ca khúc về BR-VT, trong đó cần mời các nhạc sĩ tên tuổi về địa phương để sáng tác những ca khúc hay, có chất lượng để biểu diễn trong dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và chào mừng thành công của Đại hội, đồng thời giới thiệu các ca khúc đạt giải cao của tỉnh.

Các cơ quan báo chí tại địa phương cần tăng số lượng, thời lượng thông tin; cập nhật kịp thời, chính xác các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng; biểu dương gương đảng viên tốt, chi bộ tốt, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Các ngành y tế, công an, quân sự, biên phòng phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho đại biểu và người dân trước, trong và sau ĐH.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC