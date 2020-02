Nghĩa tình cựu chiến binh

Trong chiến tranh gian khổ, những người đồng chí, đồng đội luôn sát cánh chia ngọt sẻ bùi, động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ. Trở về cuộc sống đời thường, họ lại giúp nhau cải thiện đời sống, phát triển kinh tế thông qua các hoạt động: Tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, tạo điều kiện về vốn để phát triển kinh tế cho cựu chiến binh…

CCB Đoàn Văn Hải cùng vợ (bên trái) trò chuyện với các đồng đội trong ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” vừa được xây tặng.

NHỮNG NGÔI NHÀ NGHĨA TÌNH

Ngôi nhà mới vừa được bàn giao trước Tết Nguyên đán Canh Tý của gia đình cựu chiến binh (CCB) Đoàn Văn Hải tràn ngập tiếng cười khi chúng tôi đến thăm. “Gia đình tôi vừa đón cái Tết đầy ý nghĩa trong ngôi nhà mới khang trang. Tôi rất biết ơn các đồng đội, nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ để có được ngôi nhà mơ ước này”, ông Hải xúc động nói.

Ông Đoàn Văn Hải (SN 1966, quê Quảng Ngãi), hiện ngụ tại tổ 5, thôn Sông Xoài 5, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức. Trước đây, gia đình ông cũng từng có nhà và mảnh vườn do cha mẹ vợ cho ở ấp Tân Giao, xã Láng Lớn. Nhưng rồi tai họa ập xuống khi vợ ông là bà Nguyễn Thị Ngọc Bình (SN 1968) liên tiếp bị tai nạn giao thông vào các năm 2009 và 2018, gây chấn thương sọ não, gãy tay, không thể lao động được. Ông phải bán cả nhà và vườn lấy tiền chữa trị cho vợ. Gia đình ông dắt díu nhau đi thuê trọ ở TT. Ngãi Giao (huyện Châu Đức) để mưu sinh. Đã vậy, cô con gái lớn Đoàn Thị Lệ Uyên (SN 2001) lại bị bệnh tim, phải mổ. Mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men cho vợ, con đều trông chờ vào số tiền công từ nghề phụ hồ của ông Hải (Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có bài phản ánh về hoàn cảnh gia đình ông Hải: “Làm thuê, ở trọ nuôi vợ chấn thương sọ não”, đăng ngày 4/7/2019).

Biết được hoàn cảnh của gia đình ông Hải, Hội CCB và chính quyền địa phương đã vận động ông Nguyễn Văn Công (tổ 5, thôn Sông Xoài 5, xã Láng Lớn) tặng ông thửa đất có diện tích 100m2. Hội CCB huyện Châu Đức hỗ trợ 68,5 triệu đồng và vận động nhà hảo tâm số tiền còn lại để xây tặng gia đình ông căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 105 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Quằn (bên trái), Bí thư Đảng ủy xã An Ngãi tặng quà cho CCB Đặng Văn Phước (ấp An Thạch, xã An Ngãi, huyện Long Điền) tại lễ bàn giao "Nhà nghĩa tình đồng đội".

Nhờ sự chung tay của đồng chí, đồng đội, nhiều CCB đã có ngôi nhà để an cư. Ngụ cùng ấp, biết gia đình CCB Đặng Văn Phước (SN 1959, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền) khó khăn về nhà ở, CCB Lê Văn Hiếu (SN 1957), Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp An Thạnh đã tặng 100m2 đất để giúp ông Phước xây nhà. Hội CCB huyện Long Điền hỗ trợ 70 triệu đồng, Hội CCB xã An Ngãi vận động hội viên đóng góp 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp để xây dựng căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” có tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Theo thống kê của Hội CCB tỉnh, trong năm 2019, các cấp Hội CCB đã xây dựng và trao tặng 5 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” với tổng trị giá 300 triệu đồng cho hội viên CCB.

GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Bên cạnh việc hỗ trợ nhà ở, các cấp Hội CCB trong tỉnh đã khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hội viên mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế. Nhiều trang trại chăn nuôi heo, bò, gà, trồng tiêu, bưởi da xanh, cửa hàng buôn bán nhỏ... đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động là CCB và con em CCB. Hội CCB các cấp cũng duy trì nguồn vốn nội bộ cho hội viên vay không tính lãi hoặc lãi suất thấp, giúp nhiều CCB thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

CCB Nguyễn Minh Thanh (đứng giữa, tổ 17, KP. Hải Bình, TT. Long Hải, huyện Long Điền) hướng dẫn người lao động làm việc tại cơ sở đồ gỗ của mình.

CCB Nguyễn Minh Thanh (SN 1957, ở tổ 17, KP. Hải Bình, TT. Long Hải, huyện Long Điền) là một ví dụ. Năm 2018, ông được Hội CCB TT. Long Hải giới thiệu cho vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền để đầu tư kinh doanh đồ gỗ. Cửa hàng làm ăn hiệu quả, đến đầu năm 2019, ông đã trả hết vốn vay và có thu nhập 200 triệu đồng/năm. Hiện nay, cơ sở của ông tạo việc làm cho 5 lao động là con em CCB và CCB lớn tuổi, với thu nhập từ 350 - 500 ngàn đồng/ngày. Với tinh thần tương thân, tương ái, ông Thanh còn tích cực đóng góp vào quỹ hỗ trợ CCB và các hoạt động từ thiện, xã hội khác tại địa phương.

Trong năm 2019, Hội CCB tỉnh đã lồng ghép các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”. Kết quả nổi bật là đã giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong hội viên CCB còn 0,18% (giảm 0,26% so với năm 2018); vận động hội viên hiến 1.720m2 đất làm đường nông thôn và xây dựng công trình công cộng; thăm hỏi hội viên ốm đau, gặp nạn với số tiền hơn 115 triệu đồng… Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các cấp Hội CCB, các doanh nhân CCB trong tỉnh đã vận động được 2.858 suất quà với trị giá hơn 1 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà hội viên neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.

Ông Trần Công Hiểu, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: “Hội CCB các cấp luôn động viên hội viên phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lao động, sản xuất, giúp nhau làm kinh tế; cổ vũ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt khó vươn lên của mỗi hội viên. Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp cũng tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau về vật chất, tinh thần, hỗ trợ vốn, con giống nhằm nâng cao đời sống các CCB”.

Bài, ảnh: PHI DŨNG