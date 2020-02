Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh BR-VT: Tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy

Sáng 29/2, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh BR-VT (Agribank Chi nhánh BR-VT) đã khai mạc chính thức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy.

Đồng chí Đinh Văn Hùng (bìa trái), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh tham dự Đại hội.

Ông Trần Văn Cần, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank Chi nhánh BR-VT phát biểu khai mạc Đại hội.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Hoàng Lê Duy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh BR-VT cho biết, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã lãnh đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Cụ thể: Nguồn vốn huy động tại địa phương thực hiện đến cuối năm 2019 đạt 17.102 tỷ đồng, tốc độ tăng 77,3% so với cuối năm 2015, vượt 37,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Tổng dư nợ cho vay đến cuối năm 2019 đạt 8.898 tỷ đồng, tốc độ tăng 86,9% so với cuối năm 2015, vượt 61,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết đại hội.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Agribank Chi nhánh BR-VT tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật và pháp luật của Nhà nước đến 100% cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 21 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Kết quả đánh giá phân loại hàng năm, đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch-vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Agribank Chi nhánh BR-VT xác định mục tiêu “Xây dựng tập thể đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch-vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” cùng các chỉ tiêu: Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu tăng nguồn vốn bình quân 8%/năm, dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm 10%/năm, thu dịch vụ tăng trưởng bình quân 10%/năm…

Trong chương trình làm việc, Đại hội đã tiến hành bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Với 43/43 số phiếu tán thành (tỷ lệ 100%), đồng chí Trần Văn Cần, Giám đốc Agribank Chi nhánh BR-VT tiếp tục được tín nhiệm, giữ chức Bí thư Đảng ủy Agribank Chi nhánh BR-VT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đinh Văn Hùng thứ 4 từ trái qua), Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và DN tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Agribank Chi nhánh BR-VT nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Liệu, Phó Giám đốc tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Agribank Chi nhánh BR-VT nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu 2 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (dự kiến diễn ra vào tháng 6/2020).

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đảng bộ Agribank Chi nhánh BR-VT nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau phiên làm việc trù bì (ngày 28/2) và chính thức, Đại hội Đảng bộ Agribank Chi nhánh BR-VT nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Tin, ảnh: PHAN HÀ- QUANG VINH