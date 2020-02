Côn Đảo lung linh thắp sáng niềm tin

Trong không khí cả nước hân hoan Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, tối 3/2, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Ánh sáng niềm tin” với 4 điểm cầu: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Vĩnh Long và huyện Côn Đảo (tỉnh BR-VT).

Tại điểm cầu TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Vĩnh Long, đến dự chương trình có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng bắt tay, thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo tỉnh.

Đến dự chương trình, tại điểm cầu Côn Đảo, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng lãnh đạo các bộ, ngành...

Về phía địa phương, có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh huyện Côn Đảo.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh dành một phút mặc niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Sân hành lễ Nghĩa trang Hàng Dương.

Các đồng chí: Trần Quốc Vượng (giữa), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Hồng Lĩnh (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước tại Sân hành lễ Nghĩa trang Hàng Dương.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và tỉnh dâng hương trước phần mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Đại diện các ban, ngành của tỉnh và huyện Côn Đảo dâng hương trước phần mộ cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong.

Đồng chí Trần Quốc Vượng và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Đền thờ Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ (bìa trái) dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo.

Cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” thực hiện theo 5 chương (Ngọn đuốc soi đường; Khát vọng độc lập tự do; Đổi mới và Hội nhập; Giữ vững niềm tin; Tự hào đi lên). Chương chình mang đến cái nhìn toàn cảnh về chặng đường 90 năm vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ cuộc đấu tranh giành độc lập theo “Đường Kách Mệnh” mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vạch ra với đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945) và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa; từ chặng đường 9 năm kháng chiến chống Pháp với đỉnh cao là Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, đến 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và kết thúc với khúc hoan ca thống nhất năm 1975; từ quyết tâm đổi mới và Đổi mới (1986) đến những thắng lợi trong công cuộc xây dựng đất nước hôm nay…

Trong chặng đường 90 năm vẻ vang có Đảng, cùng với cả nước, nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cống hiến biết bao xương máu. Nghĩa trang Hàng Dương linh thiêng hôm nay và những chứng tích còn lại ở Côn Đảo như là bảo tàng lưu giữ ký ức lịch sử với vô vàn gian khó, hi sinh nhưng bất khuất, anh hùng.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh BR-VT dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo.

Các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo.

Các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo.

Các đại biểu dự chương trình tại điểm cầu Côn Đảo.

Câu chuyện về nữ Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu; người chiến sĩ cách mạng kiên trung Lưu Chí Hiếu được tái hiện trong chương trình gợi lên cho người xem niềm xúc động vô bờ về những trái tim quả cảm, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng… Tất cả như một bài ca về niềm tin lý tưởng và con đường cách mạng mà nhân dân ta đã chọn. Đó cũng là những tấm gương phản chiếu để mỗi người dân Việt Nam hôm nay soi rọi, kết nối niềm tin.

Hoạt cảnh “Truyền lửa” mở đầu cho cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” tại điểm cầu Côn Đảo.

Trong chương trình, phân cảnh những ngọn nến lung linh do các em học sinh dâng lên trước các phần mộ chí sĩ cách mạng ở Nghĩa trang Hàng Dương, và ngọn đuốc bắt sáng từ tác phẩm “Đường Kách Mệnh” từ đầu cầu Hà Nội chuyển tiếp đến các điểm cầu, không chỉ có ý nghĩa biểu tượng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân các chí sĩ cách mạng đã ngã xuống cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, mà còn tượng trưng cho tâm nguyện sắt son: nhân dân ta từ Bắc chí Nam sẽ tin tưởng, một lòng đi theo ánh sáng của Đảng. Bởi vì, chỉ có Đảng, dân tộc ta mới có mùa Xuân. Chỉ có Đảng đất nước ta mới độc lập, nhân dân mới được ấm no. Vì Đảng ta, như Hồ Chủ tịch từng nói: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Người dân Côn Đảo tham gia chương trình cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin”.

