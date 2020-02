138 chiến sĩ xuất ngũ Công an nhân dân

Ngày 15/2, Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định xuất ngũ đối với 138 chiến sĩ hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Đại tá Huỳnh Văn Hải (thứ 6, từ trái qua), Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định xuất ngũ cho các chiến sĩ.

Đây là các chiến sĩ đã thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2017, công tác tại công an các đơn vị, địa phương trong Công an tỉnh. Trong thời gian 3 năm học tập và rèn luyện, các đồng chí đã được giáo dục, huấn luyện đầy đủ các nội dung về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật…; thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: tham gia phục vụ diễn tập phòng, chống khủng bố, phối hợp tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu quan trọng, đảm bảo ANTT tại các sự kiện, tham gia công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình đó, đã có 9 chiến sĩ được khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh, Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các cơ quan, ban, ngành, địa phương; 40 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 12 đồng chí trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2019. Toàn khóa có 69 đồng chí đủ điều kiện để xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại tá Huỳnh Văn Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà các chiến sĩ đã đạt được trong 3 năm công tác, đồng thời mong muốn các đồng chí khi trở về địa phương, cần tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của những người đã từng có thời gian học tập, rèn luyện trong môi trường Công an, chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, tích cực tham gia vào các phong trào, trong đó có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa phương. Đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu Công an các địa phương cần chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ các chiến sĩ xuất ngũ, giúp các đồng chí sớm ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: THÀNH TRUNG