Sáng 6/1, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, và chương trình công tác năm 2020. Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh (giữa), Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Trong năm qua, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh triển khai có hiệu quả các chương trình, hành động, kế hoạch giữ vững ANTT không để xảy ra vụ việc đột xuất, phức tạp. Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, tấn công trấn áp tội phạm. Nhờ vậy, các loại tội phạm hình sự được kiềm chế, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không có các tụ điểm tệ nạn xã hội, mại dâm… gây bức xúc trong nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1.020 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (giảm 12 vụ so với năm 2018), đã điều tra, làm rõ 811 vụ/1.540 đối tượng; phát hiện và bắt giữ 396 vụ/595 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; phát hiện 132 vụ/130 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế…

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2020, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, rà soát đánh giá lại các phương án bảo đảm an ninh chính trị, tập trung xử lý các nguy cơ tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia; tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN