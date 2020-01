Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị, cá nhân

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2) và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 15/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh...

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng quà Tết đến lãnh đạo huyện Côn Đảo. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đoàn do ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang làm việc tại Giàn Công nghệ Trung tâm 3 thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Giàn Công nghệ Trung tâm 3 là cụm giàn được trang bị công nghệ khai thác dầu khí hiện đại nhất Vietsovpetro. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên giàn có gần 100 cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi với các kỹ sư, công nhân tại Giàn Công nghệ Trung tâm 3 (thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro) trong chuyến thăm, chúc Tết sáng 15/1. Ảnh: MẠNH THẮNG Trao các phần quà Tết đến cán bộ, kỹ sư, công nhân Giàn Công nghệ Trung tâm 3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chúc cán bộ, kỹ sư, công nhân nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, tiếp tục gặt hái thắng lợi trong năm 2020.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà lãnh đạo, nhân viên Tổ hợp hóa dầu miền Nam - Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn. Ảnh: VÂN ANH

Chiều cùng ngày, Đoàn thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Côn Đảo. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2019 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện; đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm phát triển du lịch Côn Đảo. Nhân dịp này, Đoàn đã viếng Nghĩa trang Hàng Dương; thăm, chúc Tết ông Nguyễn Xuân Viên, thương binh - cựu tù chính trị Côn Đảo và bà Võ Thị Thanh, vợ liệt sĩ.

* Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu thăm, chúc Tết: Nhà máy bia Heineken, KCN Mỹ Xuân A; Tổ hợp hóa dầu miền Nam - Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn; Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam và Công ty TNHH MTV Lan Anh.

* Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Sư đoàn 5 (tỉnh Tây Ninh), Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường CĐ An ninh (tỉnh Đồng Nai).

* Đoàn do ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc Tết: Công ty TNHH Posco Việt Nam, Công ty CP China steel & Nippon Steel Việt Nam, Công ty TNHH Posco SS Vina, Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam, Công ty TNHH Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép và KCN Chuyên sâu Phú Mỹ 3.

* Đoàn do ông Lưu Tài Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết: Cơ sở Tư vấn và Điều trị nghiện ma túy; Trung tâm Công tác xã hội; Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Dương Thị Đành (phường Hắc Dịch) và Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hồng (phường Mỹ Xuân), TX. Phú Mỹ.

 Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Trung tâm Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh và các Mẹ VNAH: Trần Thị Đường, Võ Thị Huê, Đặng Thị Chờ, Trần Thị Trinh (TP. Bà Rịa).

* Đoàn do ông Lương Trí Tiên, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết: Đồn Biên phòng 484 Bình Châu, Đồn Biên phòng 492 Phước Thuận và các Mẹ VNAH: Nguyễn Thị Kiều, Dương Thị Giác (xã Phước Thuận), Lâm Thị Bàng (xã Bình Châu), huyện Xuyên Mộc.

* Đoàn do ông Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trung tâm Công tác xã hội; Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tròn, cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thanh Bình (phường Phước Hiệp), Mẹ VNAH Bùi Thị Đay (phường Phước Trung), Mẹ VNAH Nguyễn Thị Tư (phường Phước Hưng), TP. Bà Rịa.

* Đoàn do ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Sư đoàn 302 (tỉnh Đồng Nai), Bệnh viện Tâm thần tỉnh và 5 Mẹ VNAH: Lại Thị Bạn, La Thị Biên (xã Nghĩa Thành), Nguyễn Thị Đồng (xã Suối Nghệ), Nguyễn Thị Nghiệp (xã Láng Lớn), Hứa Thị Sắc (xã Kim Long), huyện Châu Đức.

* Đoàn do ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng (phía Nam) và thăm Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu.

 Đoàn do ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải đội 2 Biên phòng, Bệnh viện Lê Lợi; các đơn vị tàu Hải quân thuộc Lữ đoàn 171.

* Đoàn do bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết: Trại giam Công an tỉnh; Nhà xã hội Long Hải, Đồn Biên phòng 500, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất; Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn; các Mẹ VNAH: Phan Thị Khương (xã An Ngãi) và Lương Thị Chính (xã Phước Hưng), huyện Long Điền.

* Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Đồn Biên phòng 496 Phước Hải và các Mẹ VNAH: Võ Thị Vĩ, Nguyễn Thị Phúc, Nguyễn Thị Hường, Dương Thị Bé (TT. Đất Đỏ) và Nguyễn Thị Chính (xã Láng Dài), huyện Đất Đỏ. Chiều cùng ngày, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết các DN có nhiều đóng góp cho chương trình “An sinh xã hội” và Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019: Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3; Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3; Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân cảng Cái Mép; Công ty TNHH MTV Lan Anh; Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn; Công ty CP Phát triển nhà BR-VT; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Tân Phước Thịnh.

* Đoàn do ông Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Hải đoàn 18 Biên phòng, Hải đoàn 128 Hải quân, Hải đoàn 129 Hải quân, Chi đội kiểm ngư số 2; Anh hùng LLVTND Châu Văn Mẫn, cán bộ lão thành cách mạng Tạ Đào, cán bộ lão thành cách mạng Đàm Thị Mỹ và ông Trần Nghị, ông Phạm Thiệp (cán bộ tiền khởi nghĩa) tại TP. Vũng Tàu.

* Đoàn do ông Hoàng Văn Định, Phó Giám đốc Sở TT-TT làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài PT-TH tỉnh, Văn phòng đại diện Thông tấn xã Việt Nam, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân.

* Đoàn do ông Trần Văn Mảng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu, Đồn Biên phòng 518, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng, C13 Cục An ninh quân đội; Mẹ VNAH Nguyễn Thị Đận, Anh hùng LLVTND Đặng Công Hậu; ông Nguyễn Kim Hiền (là cán bộ tiền khởi nghĩa), TP.Vũng Tàu.

Nhóm PV Thời sự