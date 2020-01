Đoàn ĐBQH tỉnh thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình chính sách

Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, sáng 18/1, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc Tết, tặng quà các đơn vị và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà Tết cho các gia đình chính sách TP. Bà Rịa. Ảnh: MINH NHÂN

* Đoàn do bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình: Ông Đào Văn Tuấn, ông Mã Thành Ngộ, ông Trần Văn Tánh (xã Long Phước); bà Nguyễn Thị Hảo, bà Nguyễn Thị Cà (xã Hòa Long, TP. Bà Rịa).

* Đoàn do ông Dương Minh Tuấn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Xuyên Mộc gồm: Bà Huỳnh Thị Kiến và ông Nguyễn Văn Kết (xã Xuyên Mộc); bà Tống Thị Luận, ông Nguyễn Văn Phước và ông Trần Thanh Sơn (xã Hòa Hội).

* Đoàn do ông Phạm Đình Cúc, Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Viện trưởng Viện KSND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Báo Bà Rịa-Vũng Tàu; thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình: Ông Nguyễn Văn Long và ông Nguyễn Văn Qượt (phường 12); ông Nguyễn Văn Bê, bà Lê Thị Ni và bà Văn Thị Đậm (xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu).

* Đoàn do ông Dương Tấn Quân (bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa), Ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình: Ông Lê Xuân Nhã (xã Bình Ba), bà Nguyễn Thị Mẫn (xã Suối Rao), ông Nguyễn Văn Cậy (xã Sơn Bình), bà Nguyễn Thị Tĩnh (xã Đá Bạc) và bà Nguyễn Thị Nuôi (xã Quảng Thành, huyện Châu Đức).

Tại những nơi đến thăm, Đoàn ĐBQH đã tặng mỗi gia đình chính sách 1 suất quà trị giá 1 triệu đồng.

* Dịp này, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức trao 1.644 suất quà Tết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, TX. Phú Mỹ, TP.Vũng Tàu và TP. Bà Rịa.

Mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng gồm: bánh, kẹo, mứt, dầu ăn, đường, bột ngọt… và 200 ngàn đồng tiền mặt. Kinh phí tặng quà do các cá nhân, DN trên địa bàn tỉnh tài trợ thông qua Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh.

* Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 và Mừng xuân Canh Tý 2020; ngày 19/1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Đất Đỏ có buổi gặp mặt và chúc Tết chủ tàu thuyền có phương tiện tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại huyện Đất Đỏ. Hiện tại, huyện Đất Đỏ có 10 tàu đánh bắt xa bờ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo tập trung tại xã Lộc An và thị trấn Phước Hải.

Tại buổi gặp mặt, đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh ghi nhận những đóng góp của chủ tàu thuyền trong việc bảo vệ ngư trường và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thăm hỏi tình hình đánh bắt trong năm qua. Đồng thời, mong muốn các chủ tàu thuyền khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục vươn khơi bám biển, để cùng với cả nước bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh, UBND huyện Đất Đỏ đã tặng mỗi chủ tàu thuyền 1 phần quà.

* Thực hiện chương trình “Tết sẻ chia, Xuân sum vầy 2020”, sáng 18/1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB) Chi nhánh Vũng Tàu đã trao 44 suất quà cho HS nghèo của Trường THCS Vũng Tàu, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng.

Ngày 19/1, Ngân hàng SHB Chi nhánh Vũng Tàu thực hiện chương trình “Tết sẻ chia, Xuân sum vầy 2020” và tặng quà (trị giá 23 triệu đồng) cho Tịnh xá Ngọc Đức (TP. Vũng Tàu) và ngày 21/1 sẽ tặng 110 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, thương bệnh binh trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Được biết, tổng chi phí của chương tình “Tết sẻ chia, Xuân sum vầy 2020” là 100 triệu đồng.

* Ngày 18/1, Trung tâm Công tác xã hội tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, trao quà Tết cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Bà Rịa và huyện Xuyên Mộc.

Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội tổ chức giao lưu văn nghệ và bữa cơm tất niên cho trẻ em. Ngoài ra, trung tâm đã trao 100 suất quà Tết cho HS nghèo vượt khó, người có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng, do bà Trần Thị Sáng và ông Nguyên Khang (TP. Hồ Chí Minh), ông Trần Thiện Lê (Công ty Dịch vụ Cơ khí Hàng Hải PTSC) tài trợ.

* Ngày 19/1, Chùa Hương Hải Thiền Viện (ấp 4, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ) đã tổ chức trao quà Tết cho 200 hội viên Hội Người mù tỉnh và 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn xã Tóc Tiên. Mỗi phần quà gồm gạo, mì gói và 160 ngàn đồng tiền mặt.

* Ngày 19/1, ĐVTN Nhà máy xử lý khí Dinh Cố phối hợp Xã Đoàn An Ngãi, huyện Long Điền thực hiện chương trình “Xuân yêu thương”, thăm, tặng quà các cụ già neo đơn ở xã An Ngãi.

Theo đó, ĐVTN hai đơn vị đã dọn dẹp, vệ sinh, sửa chữa nhà cho cụ Nguyễn Thị Ích (86 tuổi, ấp An Hòa). ĐVTN còn tặng những phần quà ý nghĩa, gồm: đồ gia dụng, một số đồ dùng cá nhân, nhu yếu phẩm (dầu ăn, sữa, bánh mứt kẹo, gạo…), tiền mặt cho cụ Ích, cụ Nguyễn Thị Khá (78 tuổi, ấp An Phước), cụ Trương Thị Thu Thủy (78 tuổi, ấp An Thạnh). Đây là những cụ già neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã An Ngãi. Tổng giá trị của chương trình là 10 triệu đồng, do CBCNV Nhà máy xử lý khí Dinh Cố đóng góp.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ