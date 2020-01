Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”năm 2019, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh BR-VT đã phấn đấu, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, nêu cao ý thức trách nhiệm, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt những chỉ tiêu công tác đề ra, bảo đảm an ninh chính trị, giữ vững trật tự ATXH trên địa bàn.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong năm 2019, lực lượng Công an Bà Rịa – Vũng Tàu đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn, chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn đã đề ra, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, Công an tỉnh tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý hoạt động của các hệ loại đối tượng tại địa bàn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống đối của các đối tượng, nhất là số đối tượng có liên quan đến các tổ chức khủng bố “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”. Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh đã phát hiện, quản lý, đấu tranh với trên 40 đối tượng có liên quan đến tổ chức lưu vong này. Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã nắm bắt tình hình, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa các đối tượng, giúp họ tỉnh ngộ, nhận ra bản chất khủng bố, lừa dối của các tổ chức trên, trở lại ổn định cuộc sống, hầu hết các đối tượng đều cam kết từ bỏ các hoạt động chống đối, chưa phát hiện các đối tượng tái hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức các hoạt động diễn tập tình huống A2, triển khai thực hiện các kế hoạch nhằm bảo đảm ANTT ở các địa bàn, đơn vị kinh tế trọng điểm, qua đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung đấu tranh phòng, chống các băng, ổ nhóm tội phạm, không để hình thành băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, manh động theo kiểu “xã hội đen”, gây mất ANTT trên địa bàn. Với những nỗ lực trên, trong năm qua, tình hình hoạt động của các loại tội phạm cơ bản được kiềm chế.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH về cơ sở làm thủ tục cấp căn cước công dân cho thương, bệnh binh.

Trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã làm thủ tục, cấp thẻ CCCD cho trên 103.200 người (vượt 148% chỉ tiêu đề ra). Phối hợp kiểm tra 652 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử phạt hành chính 62 cơ sở vi phạm. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận, thu gom nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT đã phối hợp với các đơn vị liên quan, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương tăng cường tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật GTĐB cho người dân, qua đó đã góp phần làm giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trong năm 2019 tiếp tục được tập trung thực hiện với trên 100 kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn PCCC cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, các địa bàn dân cư, nhà cao tầng; tiếp nhận và triển khai lực lượng xử lý 8 vụ cháy, 1 vụ nổ, 215 tin báo cháy; đã điều tra làm rõ nguyên nhân của 7/8 vụ (chủ yếu là do chập điện).

Năm 2019, Công an tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng về cộng đồng như duy trì thăm hỏi, phụng dưỡng 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng; sửa chữa nhà tình thương và xây dựng nhà đoàn kết… Đặc biệt, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kết hợp với thăm hỏi, tặng quà người dân và học sinh nghèo được tổ chức ở nhiều địa phương, tạo sự chuyển biến đáng kể về nhận thức pháp luật, đồng thời khơi dậy những tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Song song với các mặt công tác giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH, công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được tăng cường. Xác định vai trò quan trọng của sức mạnh toàn dân, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, TNXH và đảm bảo TTATGT dưới nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, phát tờ rơi, treo băng rôn, áp phích... Triển khai, nhân rộng các mô hình bảo đảm ANTT đạt hiệu quả cao như “Liên gia tự quản phòng chống tội phạm”, “Tổ tư vấn tái hòa nhập cộng đồng” của TP.Vũng Tàu, “Camera giám sát an ninh” của TP Bà Rịa, huyện Châu Đức, “Đèn trước ngõ, mõ trong nhà” của huyện Đất Đỏ... Qua đó, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong các phong trào ở cơ sở, góp phần hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Trong năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 760 vụ phạm pháp hình sự, các đơn vị, công an các địa phương đã điều tra làm rõ 589 vụ, 906 đối tượng, đạt tỷ lệ 77,4%. Ngoài ra, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, xử lý 179 vụ, 510 đối tượng vi phạm hành chính về TTXH; phát hiện, bắt giữ 374 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt, vận động đầu thú 106 đối tượng truy nã, trong đó có 41 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, công tác cải cách hành chính tiếp tục được các đơn vị chú trọng. Các thủ tục hành chính được thông báo công khai tại nơi tiếp công dân, thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiếp tục thực hiện các thỏa thuận hợp tác với Bưu điện trong trả kết quả giải quyết TTHC, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức. Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh BR-VT năm 2019 đạt 87,30%, được Bộ Công an xếp loại tốt.

Những thành quả đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, Công an tỉnh đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đó là nền tảng quan trọng để bước sang năm mới 2020, Công an tỉnh tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

HOÀNG NGÂN