Bảo vệ vững chắc vùng biển, kiểm soát chặt an ninh cửa khẩu

Ngày 2/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2019.

Lực lượng Biên phòng kiểm tra hàng hóa trên tàu BV 97979 TS, bị bắt giữ do vận chuyển dầu DO trái phép vào tháng 5/2019.

Trong năm qua, BĐBP tỉnh tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, kiểm soát chặt chẽ an ninh cửa khẩu cảng biển; làm tốt công tác nắm tình hình, độc lập và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời xử lý các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị BĐBP trên địa bàn đã làm thủ tục xuất nhập, chuyển cảng cho hơn 6 ngàn phương tiện/hơn 137 ngàn thuyền viên/hơn 51 triệu tấn hàng hóa; xuất, nhập, quá cảnh cho 126 lượt tàu khách/hơn 129 ngàn thuyền viên/hơn 300 ngàn hành khách; đăng ký, kiểm chứng cho hơn 45 ngàn lượt tàu cá/hơn 400 ngàn lượt thuyền viên ra vào hoạt động trên biển. Đồng thời, chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 345 vụ/529 đối tượng vi phạm pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 236 vụ với số tiền phạt gần 3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM