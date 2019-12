Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tập trung xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh

Sáng 24/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trong thành tựu chung của đất nước năm 2019, có vai trò hết sức quan trọng của lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của lực lượng CAND. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận và tôn vinh những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an đã “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước với rất nhiều nhiệm vụ lớn và khó khăn trong bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đòi hỏi lực lượng công an phải làm và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Vì vậy, lực lượng công an phải chủ động nhận diện các nguy cơ, thách thức, xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan của những tồn tại, hạn chế, tích cực đổi mới, tập trung lãnh đạo, đồng sức, đồng lòng, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả, để có thể đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giao nhiệm vụ tại Hội nghị, Thủ tướng Chỉnh phủ yêu cầu lực lượng CAND tiếp thu, quán triệt thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND. Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy Đảng trong CAND phải luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về an ninh, trật tự; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, đối ngoại; tuân thủ, thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong CAND.

Đồng thời, lực lượng CAND phải giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; không để bị động, bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN, các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước; phát huy vai trò tham mưu của lực lượng CAND với Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đề ra các chủ trương, chính sách pháp luật, các đề án, kế hoạch, phương án về bảo đảm an ninh trật tự, gắn với phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh phải tập trung xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện và thực hiện tác phong, ứng xử có văn hóa với nhân dân để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng công an.

THỐNG NHẤT