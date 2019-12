Năm 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Sáng 28/12, ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 và triển khai kế hoạch năm an toàn giao thông 2020.

Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu BR-VT.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh BR-VT có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành.

Báo cáo của Ban An toàn giao thông Quốc gia tại hội nghị cho thấy, năm 2019, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Cụ thể, toàn quốc đã xảy ra 17.626 vụ TNGT, làm 7.624 người chết và 13.624 người bị thương. So với năm 2018, số vụ TNGT giảm 939 vụ (giảm 5,06%), số người chết giảm 587 người (giảm 7,15%), số người bị thương giảm 934 người (giảm 6,42%).

Các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành tham dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Tại BR-VT, trong năm 2019 đã xảy ra 645 vụ TNGT đường bộ, làm 244 người chết và 526 người bị thương. So với năm 2018, số vụ TNGT giảm 64 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 137 người. Đây là năm thứ tư liên tiếp tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Năm 2020, công tác bảo đảm trật tự ATGT được tiếp tục được các cấp, các ngành quyết liệt triển khai thực hiện tại các tỉnh, thành trong cả nước, tiếp tục phấn đấu giảm TNGT từ 5-10% số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2019.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG