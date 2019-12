Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Côn Đảo khóa XI

Ngày 24/12, HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2019 các chỉ tiêu kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo đều hoàn thành và vượt kế hoạch đã đề ra. Trong đó dịch vụ, du lịch vẫn là ngành mũi nhọn có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của huyện. Cụ thể: Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ đạt trên 2.700 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu dịch vụ, du lịch thực hiện được trên 1.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Năm 2019, Côn Đảo đã đón 393.770 lượt khách du lịch, tăng hơn 37% so với cùng kỳ, trong đó có 33.722 lượt khách quốc tế.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều hoạt động phong phú; công tác giáo dục, y tế triển khai đầy đủ, kịp thời theo đúng kế hoạch; công tác an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng an ninh được giữ vững.

Báo cáo tại kỳ họp cũng phân tích một số khó khăn, hạn chế như: Việc xử lý rác thải tồn đọng tại Bãi Nhát còn chậm. Lượng khách tăng cao nhưng mức chi tiêu chưa cao; các dịch vụ du lịch chưa phong phú; vẫn còn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, thả rông vật nuôi gia súc gây mất mỹ quan đô thị; lao động phổ thông chưa qua đào tạo từ đất liền ra Côn Đảo ngày càng nhiều; số lượng người làm việc tại các cơ sở giáo dục vẫn còn thiếu so với quy định…

Theo kế hoạch, ngày 25/12, kỳ họp tiếp tục thảo luận, xem xét thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 và một số Nghị quyết quan trọng khác.

MẠNH CƯỜNG