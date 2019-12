Khai mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Long Điền khóa II

Sáng 25/12, HĐND huyện Long Điền đã khai mạc kỳ họp thứ 11 khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá những mặt làm được và chưa làm được của HĐND, UBND huyện trong năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Dự kỳ họp có ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cùng 32 đại biểu HĐND huyện.

Chủ tọa kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Long Điền khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo tại kỳ họp nêu rõ: Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện trong năm 2019 tiếp tục ổn định và phát triển, hầu hết các chỉ tiêu KT-XH cơ bản đạt và vượt so với kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ - du lịch. Doanh thu thương mại đạt 10.209 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ, du lịch đạt hơn 400 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ 2018. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN đạt 2.703 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2018; Cụm công nghiệp An Ngãi đang tiếp tục triển khai hiệu quả với quy mô diện tích hơn 43ha, tổng vốn đầu tư 126 tỷ đồng. Sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tăng 16,2% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 416 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực. Công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động y tế, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Long Điền khóa II.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo kết quả giám sát năm 2019. Theo đó, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 11 đợt giám sát tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Nội dung giám sát tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật trên các lĩnh vực, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019. Cũng tại kỳ họp, lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND huyện…

Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Long Điền khóa II sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26/12.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG – BÍCH NGỌC